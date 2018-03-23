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Гости фестиваля «Прорыв» первыми в России увидят двойное сальто на мотоцикле
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Гости фестиваля «Прорыв» первыми в России увидят двойное сальто на мотоцикле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
31 марта в СК «Олимпийский» пройдёт крупнейший фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2018». В нём примут участие именитые райдеры и мировые звёзды экстремального спорта. Для зрителей выступят рок-группа «Zdob și Zdub», рэпер Скруджи. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта и туризма города Москвы.
Спортсмены продемонстрируют своё мастерство в мотофристайле, дрифтинге, фристайле на снегоходах и квадроциклах, BMX, big air и других дисциплинах. Хедлайнером «Прорыва-2018» станет Джош Шихан, который знаменит своим смертельно опасным трюком — тройным сальто на мотоцикле. В Москве он продемонстрирует максимально возможный для закрытых помещений элемент — двойное сальто, которое могут выполнить только два человека в мире.
Также Россию впервые посетит легенда кик-скутеринга и цирка «NitroCircus» Райан Уильямс, который установил несколько мировых рекордов, выполнив прыжки со сложными элементами на самокате.
На фестивале выступят британский каскадёр, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Терри Грант и японский спортсмен Така Хигашино, обладатель престижных наград мотоспорта — золото X-Games и медаль высшей пробы турнира FMX X-Fighters, а также звёзды Formula 1 и чемпионата Moto GP — команда «Legend Stunt Team».
Среди участников — Марат Канкадзе, победитель Олимпийских экстремальных игр 2007 года и Григорий Талдыкин, единственный райдер в мире, кто делает wheelie задним ходом на квадроцикле в положении switch back (езда на заднем колесе в обратном направлении).
Также в рамках фестиваля стронгмены определят сильнейшего в упражнении «удержание двух машин, разъезжающих в разные стороны» (трек-пулл).
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