Защитник «Амкара»: Не понимаю, почему запретили играть в Перми

Илья Геркус : Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве и начнется в 14:00 Домашний матч «Амкара» с «Локомотивом» перенесен в Москву из-за плохо качества газона в Перми.

«С одной стороны, мы люди подневольные, скажут — хоть в космос полетим. Но это нехорошая ситуация. Прежде всего — для наших болельщиков, для которых мы и должны играть. Надеюсь, мы станем сильнее. «Амкар» не раз был в трудных ситуациях и доказывал, что у команды есть характер. Надеюсь, получится и в этот раз. Вот только очень хочется играть дома.

Поле хорошее, мне кажется. Не понимаю, какими критериями руководствовались те, кто запретил на нём играть. От футболистов во всяком случае я никаких жалоб и нареканий не слышал. И от соперников в том числе. Есть жалобы на искусственные поля вообще — некоторым не нравится само это понятие. Да, все бы хотели играть на зелёной траве, что тут говорить. Но ясно же, что в нашем климатическом поясе это невозможно.

Никакой разницы нет между нашим полем и уфимским, на которое была перенесена игра предыдущего тура», — приводит слова Белорукова пресс-служба «Амкара».