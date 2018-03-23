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Защитник «Амкара»: Не понимаю, почему запретили играть в Перми
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Защитник «Амкара»: Не понимаю, почему запретили играть в Перми 

Советский спорт 1 час назад
Илья Геркус: Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве и начнется в 14:00  Домашний матч «Амкара» с «Локомотивом» перенесен в Москву из-за плохо качества газона в Перми.
«С одной стороны, мы люди подневольные, скажут — хоть в космос полетим. Но это нехорошая ситуация. Прежде всего — для наших болельщиков, для которых мы и должны играть. Надеюсь, мы станем сильнее. «Амкар» не раз был в трудных ситуациях и доказывал, что у команды есть характер. Надеюсь, получится и в этот раз. Вот только очень хочется играть дома.
Поле хорошее, мне кажется. Не понимаю, какими критериями руководствовались те, кто запретил на нём играть. От футболистов во всяком случае я никаких жалоб и нареканий не слышал. И от соперников в том числе. Есть жалобы на искусственные поля вообще — некоторым не нравится само это понятие. Да, все бы хотели играть на зелёной траве, что тут говорить. Но ясно же, что в нашем климатическом поясе это невозможно.
Никакой разницы нет между нашим полем и уфимским, на которое была перенесена игра предыдущего тура», — приводит слова Белорукова пресс-служба «Амкара».
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