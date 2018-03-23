Защитник казанского «Рубина» и сборной России Руслан Камболов не сможет принять участие в контрольном матче с Бразилией. Напомним, игра состоится сегодня на стадионе «Лужники». О решении Камболова пропустить матч в ходе пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. По словам тренера, казанец просто не готов к игре. «Камболов к игре с Бразилией не будет готов, — говорит Черчесов. — Его два дня мучает ягодичная мышца». Добавим, 20 марта Камболову пришлось раньше закончить тренировку. Медики заявили о спазме мышц. Фёдор Кудряшов и Владимир Гранат — защитники казанского клуба, готовятся к игре. Черчесов уверен, что матч предстоит интересный, и зрители останутся довольны.