Ещё
Руслан Камболов пропустит матч с Бразилией — его мучает ягодичная мышца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руслан Камболов пропустит матч с Бразилией — его мучает ягодичная мышца 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Защитник казанского «Рубина» и сборной России Руслан Камболов не сможет принять участие в контрольном матче с Бразилией. Напомним, игра состоится сегодня на стадионе «Лужники». О решении Камболова пропустить матч в ходе пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. По словам тренера, казанец просто не готов к игре. «Камболов к игре с Бразилией не будет готов, — говорит Черчесов. — Его два дня мучает ягодичная мышца». Добавим, 20 марта Камболову пришлось раньше закончить тренировку. Медики заявили о спазме мышц. Фёдор Кудряшов и Владимир Гранат — защитники казанского клуба, готовятся к игре. Черчесов уверен, что матч предстоит интересный, и зрители останутся довольны.
Казанский репортер: последние новости
«Рубин» не сможет принять «Ахмат» на «Казань-Арене» из-за состояния поля 10 фанатов «Спартака» привлекли к ответственности в Казани Курбан Бердыев назвал поле «Казань-Арены» огородом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение