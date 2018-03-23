Футуристичный мотоцикл воронежских мастеров покорил участников чемпионата по кастомайзингу

Машина победила в двух номинациях. Футуристичный мотоцикл воронежских мастеров стал хитом на всероссийском чемпионате. Ему судьи присвоили победу сразу в двух номинациях. Одна из них даёт возможность поехать на чемпионат мира в Кельн. Мотоцикл собрали специально для участия во всероссийском конкурсе по кастомайзингу. Там выставляют усовершенствованные байки.

Свой аппарат воронежские мастера практически собрали заново, от привычного средства передвижения здесь только колёса и двигатель. Всю подвеску Максим Толстов вместе с Дмитрием Наумовым Сергеем Жаровым собирали сами. Необычный и дерзкий кастом стал самым популярным на чемпионате, толпа вокруг него не расходилась. Судьи оценили аппарат сразу, а вот на слова дилетантов о том, что байк не удобен для езды, отвечали просто — это произведение искусства.

Причём, вполне движимое, хоть и не быстро. Теперь мастера планируют поехать на выставку в Санкт-Петербург, а уже после этого на чемпионат мира в Кёльн. До этого времени воронежцы надеются найти спонсорскую поддержку, денежный приз на всероссийском чемпионате им не достался. — По отзывам людей, по вниманию — было понятно, что мы замечены. Подходил и судья с чемпионата мира американец, и с Украины был парень — чемпион мира по кастомайзингу. Сами подходили — руки жали. Надеюсь, что нас поддержат воронежские и не воронежские деятели, кто оценит наше искусство. Но я думаю, это очень престижно для нас и для всего Воронежа. Будем воевать, — поделился участник команды «Кастолом» Максим Толстов.