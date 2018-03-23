В Ноябрьске будут стрелять два дня

В Ноябрьске проходит второй региональный этап зимнего фестиваля ГТО.

Сначала участники соревнований стреляли из пневматической винтовки. Показывали в центре «Кадет», насколько меткие они стрелки. Цель находилась на расстоянии десяти метров.

Восьмиклассница Валерия Аксёнова считает, что подготовка к сдаче норм ГТО помогает ей держать себя в форме, быть собранной и дисциплинированной. Также девочка отмечает, что тренировки сплотили команду, многие подружились.

— Если я сдам нормы ГТО и получу медаль, это поможет мне при поступлении в вуз, — утверждает она. — Есть к чему стремиться. На мой взгляд, на севере нужно больше развивать лыжный спорт, я стараюсь бегать на лыжах как можно чаще.

После обеда у Валерии и других участников появилась возможность показать, как хорошо они ездят на лыжах. А в субботу ребят ждет сдача норм общей физической подготовки: наклоны, прыжки в длину, подтягивание.

На фестиваль приехали 64 участника из Нового Уренгоя, Губкинского, Тарко-Сале, Муравленко, Надыма, а также Тазовского и Красноселькупского районов.