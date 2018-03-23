Ещё
В Ноябрьске будут стрелять два дня
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ноябрьске будут стрелять два дня 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Ноябрьске проходит второй региональный этап зимнего фестиваля ГТО.
Сначала участники соревнований стреляли из пневматической винтовки. Показывали в центре «Кадет», насколько меткие они стрелки. Цель находилась на расстоянии десяти метров.
Восьмиклассница Валерия Аксёнова считает, что подготовка к сдаче норм ГТО помогает ей держать себя в форме, быть собранной и дисциплинированной. Также девочка отмечает, что тренировки сплотили команду, многие подружились.
— Если я сдам нормы ГТО и получу медаль, это поможет мне при поступлении в вуз, — утверждает она. — Есть к чему стремиться. На мой взгляд, на севере нужно больше развивать лыжный спорт, я стараюсь бегать на лыжах как можно чаще.
После обеда у Валерии и других участников появилась возможность показать, как хорошо они ездят на лыжах. А в субботу ребят ждет сдача норм общей физической подготовки: наклоны, прыжки в длину, подтягивание.
На фестиваль приехали 64 участника из Нового Уренгоя, Губкинского, Тарко-Сале, Муравленко, Надыма, а также Тазовского и Красноселькупского районов.
Красный Север: последние новости
В ЯНАО сорок газодобытчиков мчатся по тундре Как ямальцы помогли канадцам взять «бронзу» Первые улу в копилку страны принесли ямальские фигуристки!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение