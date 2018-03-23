Там, где куют инженеров: как прошел Всероссийский технологический фестиваль PROFEST

В марте около 7 тысяч школьников и студентов из 74 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана собрались на ВДНХ, чтобы принять участие в крупнейшем в Европе 10-ом Всероссийском технологическом фестивале PROFEST. В павильоне номер 75 молодые и многообещающие таланты демонстрировали свои умения — собирали всевозможных роботов, мастерили ракету, программировали дрона, собирали механического сортировщика свеклы, сверлили и стучали молотками.

Чтобы попасть на фестиваль, ребята целый год сражались на городских, районных, областных и окружных аренах. Кроме того, эти соревнования дают шанс на поступление в ведущие технические вузы России.

Источник: life.ru Почему PROFEST

Олег Дерипаски , основатель фонда «Вольное Дело», загорелся идеей готовить будущих инженеров со школьной скамьи, побывав на чемпионате мира по робототехнике среди молодежи FIRST Robotics Competition в США в 2007 году. И в 2009 в России уже состоялся первый РобоФест, в котором приняли участие в соревнованиях по двум робототехническим дисциплинам 110 человек из шести регионов. С тех пор была создана система робототехнических соревнований в рамках программы под эгидой фонда. Именно через эти отборочные состязания уже 10 лет пробиваются ребята со всей страны, чтобы попасть на «РобоФест», который собирает лучших из лучших.

В 2018 году организаторы предложили новый формат — Всероссийский технологический фестиваль PROFEST. Он собрал под крышей 75-го павильона ВДНХ рекордные 7 тысяч участников из 74 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, которые соревновались в 25 робототехнических дисциплинах и 19 профессиональных компетенциях. Соревнования побили рекорд по посещаемости — за три дня на них побывало 25 тысяч гостей.

«Мы представили на фестивале новую целостную модель подготовки будущих инженерно-технических кадров «Профессионалы будущего», основанную на двух крупнейших наших программах — «Робототехнике» и JuniorSkills (изначально была задумана как комплекс соревнований по профмастерству среди юниоров)», — рассказывает научный руководитель образовательных программ Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» Елена Аксенова . — «44 вида соревнований и конкурсов выстроены в логике, позволяющей увидеть траекторию профессионального продвижения: от вовлекающих соревнований детей в возрасте от 6 лет к соревнованиям по профессиональному мастерству, чемпионату корпораций — полупрофессиональных команд и конкурсу „Профстарт“, участники которого — школьники и студенты — представляют инженерные проекты по задачам реального бизнеса, а также стартапы и предпринимательские проекты».

Участники чемпионата корпораций во время фестиваля должны были создать дрона и сортировщика свеклы.

Площадка молодости нашей

От одного только перечисления дисциплин, по которым соревновались участники фестиваля, у человека неподготовленного, да еще по определению гуманитария, может пойти кругом голова. Здесь и AutoNet (в трех возрастных категориях), и РобоSкарт, и «Инженерный проект», и «Андроидные роботы» (эти соревнования особо любимы операторами телеканалов за гибкость и изящество «танцоров»), и Hello, robot!.. И это только робототехнические дисциплины.

Одна из самых зрелищных дисциплин — «Андроидные роботы», которым приходится выполнить обязательную и произвольную танцевальные программы.

А сколько индустриальной поэзии в названиях компетенций по профмастерству — «Прототипирование», «Электроника», «Инженерный дизайн CAD», «Электромонтажные работы», «Аэрокосмическая инженерия» (участники последней, кстати, за два дня собрали настоящую ракету и запустили ее в небо над Москвой).

И кропотливые будущие инженеры с сосредоточенными лицами, кто-то даже в национальных костюмах, комбинезонах, фирменных толстовках корпят над своими роботами, проектами, воплощают идеи из компьютера «в железе», огорчаются неудачам и радуются успехам — своим и своих товарищей.

От обилия униформы команд на фестивале рябило в глазах. На снимке: члены команды Jr.FLL «Горный-6″ из Бердигестяхской школы им. С. П. Данилова (Республика Якутия).

Роскосмос, »РУСАЛ». Юные вундеркинды со всех концов огромной страны (именно на таких мероприятиях понимаешь ее масштабы) с малых лет разбираются в сложных языках программирования, умных детальках и хитрых станках. Именно они не в одночасье, а постепенно вырастут в новых инженеров новой промышленности России. За годы работы программы „Робототехника“, более 35 тысяч ее участников стали студентами ведущих технических вузов России, а многие из них уже трудятся на предприятиях крупнейших компаний страны — таких как Росатом

Double Ball — новая дисциплина фестиваля, в которой роботы должны забивать голы не только в футбольные ворота, но и в баскетбольную корзину.

Одна из них — Ирина Наумова , ещп три года назад боровшаяся за победу на «РобоФесте». Сейчас она — инженер-конструктор Объединенного инженерного центра « Группы ГАЗ ». «Робототехникой я начала заниматься в университете, — рассказывает она. — Моим проектом стало оборудование для испытаний элементов интерьера автомобиля. Для меня это был бесценный опыт и хорошие знания, полученные на практике. Сейчас я занимаюсь совершенствованием системы охлаждения надувочного воздуха двигателя — уже в статусе сотрудника предприятия».

Таких примеров — тысячи по всей стране. А начинают такие ребята, как правило, с малого.

Восьмилетний Арсений Васильцов из Владивостока принимал вместе со своими напарницами по команде Лизой и Марго участие в дисциплине Jr.FLL для самых маленьких. «Наш проект называется „Чистая вода, добрые мысли и хорошая музыка“», — говорит юный участник фестиваля. — «Мы сами собираем и программируем роботов. Думаю, что робототехника поможет мне в школе, когда начнется информатика». Команда Арсения под названием «Водомерки» получила награду «Покорение высот в программировании» в своей дисциплине. И это только начало — многие участники со временем превращались в наставников, судей и экспертов соревнований, смогли найти себя в работе и учебе.

Команда «Водомерки» из Владивостока получает приз в дисциплине Jr.FLL.

Они все увлечены заданиями и задачами, которые решают во время соревнований. Илья Мишин и Владимир Руденко учатся в нижегородском лицее «Центр одаренных детей». Перед началом заезда своего робота, имитирующего беспилотный автомобиль, они отмечают, что оборудование в порядке, «все, что работало дома, работает и здесь». Их робот универсален, справляется с тяготами прохождения непростой трассы и приносит им «бронзу» в номинации «Игра» дисциплины AutoNet 14+.

На площадке соревнований мобильных робототехнических систем AutoNet 14+.

Анфиса Макарова приехала на соревнования со своим братом Мишей из Челябинской области. Ее робот «Кошка» стал первым в номинации «Спринт» дисциплины Robot Challenge (механические участники должны на время пройти дистанцию в два метра боком), а робот брата «Киллер» пришел вторым.

Студент московского колледжа при МИРЭА Дмитрий Кучин стал победителем дисциплины «Мини-сумо», собрав своего робота «Гамма» из куска жести и строительного шпателя с чипом внутри. «Это пригодится мне в профессии, потому что мы занимаемся созданием плат», — делится он.

На площадке «Мини-сумо» роботы проводили одну за одной ожесточенные схватки.

Егор Зайцев — участник соревнований по профмастерству от корпорации «Беспилотник» рассказывает о своей компетенции: «Мы делаем дрона для того, чтобы он мог облетать горные склады, на которых находится руда, затем оценивать их запасы и пересылать данные, с помощью которых люди смогут упростить анализ запасов в горнодобывающей промышленности».

Зачем это нужно По мнению известного российского промышленника Олега Дерипаски, подобные программы и соревнования способны поднять престиж профессии инженера, дать молодым людям, начинающим свой трудовой путь, базовые навыки. Сегодня этого очень не хватает.

«Дефицит кадров в промышленности достаточно велик», — отмечает он. — «Конкуренция на мировом рынке становится все жестче, продукция — все более высокотехнологичной. Наши предприятия должны быть готовы принять эти вызовы и успешно отвечать на них. Совершить подобный прорыв без грамотных, нестандартно мыслящих молодых инженеров, владеющих современными технологиями, невозможно».

В ряде дисциплин участники решали серьезные задачи, поставленные перед ними реальными бизнесами. Например, в чемпионате корпораций соревнований по профмастерству ребята трудились над созданием дрона, обследующего запасы руды по заказу ОК «РУСАЛ», а их соперники создавали механического сортировщика сельскохозяйственной продукции для АгроХолдинга «Кубань»

Участники дисциплины «Инженерный проект», введенной на робототехнических соревнованиях несколько лет назад, работают над идеями для машино— и автомобилестроения, аэропортовых служб, агробизнеса.

Разработка учеников 9-го класса московской школы № 354 им. Карбышева Алексея Котова , Георгия Бондаря и Романа Иванова — система быстрой доставки грузов на борт самолета — заняла второе место в дисциплине «Инженерный проект».

Дисциплина AutoNet — настоящий кладезь для инженеров «Группы ГАЗ», реализующих программу создания беспилотного автомобиля. Именно здесь они подмечают своих потенциальных сотрудников — особенно в возрастной категории 18+, победителям которой — команде Ульяновского государственного технического университета — был вручен нешуточный приз — автомобиль «Газель NEXT». Студенты переоборудуют подаренную машину в автомобиль-беспилотник, который примет участие во Всероссийских соревнованиях автоматизированных транспортных средств «Робокросс» в июле этого года на полигоне Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.

Студенты Ульяновского государственного технического университета завоевали главный приз — «Газель NEXT» — в дисциплине AutoNet 18+.

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Есть и более очевидная и ощутимая польза для участников, помимо приобретения навыков и обмена опытом — участие в нескольких дисциплинах дает возможность победить во Всероссийской олимпиаде по робототехнике. Немудрено, что в этих соревнованиях приняли участие более 800 школьников. Ведь по итогам прошлогоднего финала (тогда он проводился впервые) 11 его победителей поступили в ведущие вузы России, включая МГУ им. М. В. Ломоносова

65 тысяч человек в возрасте от 8 до 25 лет в 77 регионах России участвуют в программах «Робототехника» и «ЮниорПрофи», реализуемых Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело». Такого и на таком уровне в области подготовки новых кадров для промышленности в стране больше не делает никто.

И понятно, что победить на фестивале — это уже заветная мечта будущих Королевых и Черепановых со всей России и из соседних стран. К слову, на нынешнем, юбилейном фестивале, награды получили представители 60 регионов нашей страны, а также Казахстана и Узбекистана. Первыми в общем медальном зачете стали традиционно москвичи (столица также по традиции всегда выставляет наибольшее количество команд) — они завоевали 69 наград, 28 из которых — высшего достоинства.

Вторыми в общекомандном зачете стали представители Московской области, завоевавшие 27 наград, 8 из которых — золотые медали. На третьем месте — делегация Краснодарского края, в чьей копилке — 26 наград, 6 из которых — золото.

«Мы надеемся, что опыт участия в подобных соревнованиях закалит наших участников», — говорит первый заместитель генерального директора Фонда «Вольное Дело» Виктор Пронькин, — «и даст им возможность добиваться хороших результатов на международных соревнованиях, показать всему миру, на что способны юные инженеры из России».

Как гласит одна из главных заповедей инженера — «Не останавливайся на достигнутом. Иди дальше!»