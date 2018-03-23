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Подчиненным Панова предстоит привыкнуть к путинскому формату — Бобров
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Подчиненным Панова предстоит привыкнуть к путинскому формату — Бобров 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
«Я был на встрече в Сормово. Могу сказать, что у Владимира Панова богатое депутатское прошлое, он привык к прямому общению с людьми. Было видно, что он спокойно „держит“ зал в 900 человек. А вот его подчиненным еще предстоит привыкнуть к такому путинскому формату. Это ведь своего рода экзамен: если ты публично пообещал, то уже не можешь не решить», — заявил депутат городской Думы Нижнего Новгорода Алексей Бобров
«Жители задавали разные вопросы, в том числе и достаточно острые: про железнодорожный переезд на Циолковского, про метро, про ФОК, который очень ждут… Надо отдать должное главе города — он отвечал предельно честно, не обещал невыполнимое. Понятно, что все три темы очень сложные, но сам факт внимания со стороны администрации, готовность обсуждать говорит о том, что есть желание сдвинуть их с мертвой точки», — считает Бобров.
Как сообщалось ранее, 21 марта Владимир Панов встретился с жителями Сормовского района. Встреча прошла в ДК «Красное Сормово». За два с половиной часа мэр ответил более чем на 40 устных вопросов, еще 250 сообщений сормовичи направили письменно.
Напомним, ранее Владимир Панов сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что начинает новый формат взаимодействия с нижегородцами. «Такие встречи я буду проводить каждый месяц. Для меня это в какой-то степени „сверка часов“. Необходимо расставить приоритеты и в первую очередь решать те задачи, которые обозначат нижегородцы», — отметил мэр. Первая встреча состоялась в Автозаводском районе 27 февраля.
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