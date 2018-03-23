Газзаев: WADA должно предоставить доказательства допинга 60 атлетов

Газзаев отметил, что агентство должно предоставить доказательства и факты по каждому случаю допинга.

«Если они находят нарушения, то обязаны сказать, что в крови такого-то спортсмена находится такой-то запрещённый препарат… В противном случае WADA вообще существует или только выполняет политические заказы?» — сказал он.

По словам Газзаева, подобные заявления WADA больше похожи на «очередной вброс». Он отметил, что к сильной стране всегда есть претензии: сначала это была Олимпиада в Пхенчхане, теперь чемпионат мира по футболу.

«Поэтому сегодня такие вбросы будут регулярно. Мы уже привыкаем к этому, к сожалению. К сильной стране всегда будут претензии», — заключил депутат.