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Газзаев: WADA должно предоставить доказательства допинга 60 атлетов
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Газзаев: WADA должно предоставить доказательства допинга 60 атлетов 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Зампредседателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал сообщения о том, что Всемирное антидопинговое агентство обнаружило более 60 нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов, сообщает RT.
Газзаев отметил, что агентство должно предоставить доказательства и факты по каждому случаю допинга.
«Если они находят нарушения, то обязаны сказать, что в крови такого-то спортсмена находится такой-то запрещённый препарат… В противном случае WADA вообще существует или только выполняет политические заказы?» — сказал он.
По словам Газзаева, подобные заявления WADA больше похожи на «очередной вброс». Он отметил, что к сильной стране всегда есть претензии: сначала это была Олимпиада в Пхенчхане, теперь чемпионат мира по футболу.
«Поэтому сегодня такие вбросы будут регулярно. Мы уже привыкаем к этому, к сожалению. К сильной стране всегда будут претензии», — заключил депутат.
Глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер ранее сообщил, что организация обнаружила более 60 нарушений антидопинговых правил со стороны российских атлетов, передает портал Inside the Games.
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