В Москве пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы»

В московском кинотеатре «Октябрь» 28 апреля пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы». В России она проводится в 25-й раз.

Зрителей ожидает шестичасовой показ роликов, живая музыка, фуршет. На мероприятие соберутся звезды эстрады, кино и телевидения.

"В программе будет продемонстрировано более 400 рекламных шедевров: новинки рекламного искусства, ролики с участием звезд мировой величины, самые скандальные, шокирующие и захватывающие ролики со всех уголков планеты!", — сообщили организаторы.

Билеты доступны на сайте мероприятия.

Интересные факты о «Ночи пожирателей рекламы»:

Основатель «Ночи пожирателей рекламы» — француз Жан Мари Бурсико. Еще в детстве он начал собирать рекламные ролики, которые вклеивались в фильмы, а затем выбрасывались за ненадобностью. Именно эти ролики стали началом уникальной коллекции, которая сегодня известна под названием «Синемате́ка» Жана Мари Бурсико.

В «Синематеке» хранится более миллиона рекламных роликов. Ежегодно она увеличивается на 30 тысяч роликов, поскольку большинство мировых рекламных агентств, фестивалей и собственников бизнеса безвозмездно присылают Бурсико свои новые ролики. Именно из «Синематеки» составляются программы для «Ночи». Для хранения «Синематеки» правительство Швейцарии выделило старинный замок.

"Ночь пожирателей рекламы" занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самое продолжительное шоу, связанное с показом рекламных роликов.

Ежегодно «Ночь пожирателей рекламы» проходит более чем в 50 странах мира, а самое большое количество городов проведения (30) — в России.

В 2006 году, впервые, мировая премьера новой коллекции «Ночи пожирателей рекламы» состоялась не в Париже, а в Москве. А в 2008 году в программу «Ночи» был включен блок, состоящий только из российской рекламы. Его увидели пожиратели всего мира.