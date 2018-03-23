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В Москве пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы»
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В Москве пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы» 

Российская Газета 1 час назад
В московском кинотеатре «Октябрь» 28 апреля пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы». В России она проводится в 25-й раз.
Зрителей ожидает шестичасовой показ роликов, живая музыка, фуршет. На мероприятие соберутся звезды эстрады, кино и телевидения.
"В программе будет продемонстрировано более 400 рекламных шедевров: новинки рекламного искусства, ролики с участием звезд мировой величины, самые скандальные, шокирующие и захватывающие ролики со всех уголков планеты!", — сообщили организаторы.
Билеты доступны на сайте мероприятия.
Интересные факты о «Ночи пожирателей рекламы»:
Основатель «Ночи пожирателей рекламы» — француз Жан Мари Бурсико. Еще в детстве он начал собирать рекламные ролики, которые вклеивались в фильмы, а затем выбрасывались за ненадобностью. Именно эти ролики стали началом уникальной коллекции, которая сегодня известна под названием «Синемате́ка» Жана Мари Бурсико.
В «Синематеке» хранится более миллиона рекламных роликов. Ежегодно она увеличивается на 30 тысяч роликов, поскольку большинство мировых рекламных агентств, фестивалей и собственников бизнеса безвозмездно присылают Бурсико свои новые ролики. Именно из «Синематеки» составляются программы для «Ночи». Для хранения «Синематеки» правительство Швейцарии выделило старинный замок.
"Ночь пожирателей рекламы" занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самое продолжительное шоу, связанное с показом рекламных роликов.
Ежегодно «Ночь пожирателей рекламы» проходит более чем в 50 странах мира, а самое большое количество городов проведения (30) — в России.
В 2006 году, впервые, мировая премьера новой коллекции «Ночи пожирателей рекламы» состоялась не в Париже, а в Москве. А в 2008 году в программу «Ночи» был включен блок, состоящий только из российской рекламы. Его увидели пожиратели всего мира.
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