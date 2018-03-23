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Фурх и ещё восемь игроков КХЛ вызваны в сборную Чехии для подготовки к ЧМ-2018
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Фурх и ещё восемь игроков КХЛ вызваны в сборную Чехии для подготовки к ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренерский штаб сборной Чехии назвал состав команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдёт в Дании. В национальную команду вызваны девять игроков КХЛ. Вратари: Патрик Батрошак («Витковице»), Доминик Фурх («Авангард»).
Защитники: Якуб Галвас («Оломоуц»), Марек Грбас, Лукаш Клок (оба — «Витковице»), Михал Йордан («Амур»), Войтех Мозик («Витязь»), Адам Полашек («Сочи»), Ондржей Витасек («Югра»).
Нападающие: Михал Бирнер, Роман Червенка («Фрибург-Готтерон»), Роман Горак («Витязь»), Робин Ганзл, Андрей Нестрашил («Нефтехимик»), Роберт Коусал («Давос»), Адам Мусил («Сан-Антонио»), Михал Ржепик («Спарта»), Матей Странски («Северсталь»), Давид Штястны («Злин»).
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