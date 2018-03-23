Пилот потанцевал с совенком в воздухе и попался

Командир воздушного судна вместе со вторым пилотом отстранены от должностей после того, как они поигрались с виртуальными персонажами из Snapchat и выложили видео в интернет. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время рейса Париж — Мадрид на высоте девять тысяч метров летчик авиакомпании easyJet начал снимать видеоролик, как его коллега танцует с виртуальным совенком.

Опубликованное видео фраппировало пользователей сети. Они заметили, что ни один из пилотов не был сконцентрирован на управлении самолетом, ставя под угрозу жизни десятков пассажиров. Ролик получил более шести тысяч просмотров, но был удален по приказу руководства easyJet.

Представитель авиакомпании сообщил, что самолет находился в режиме круиз-контроля, когда снимали видео, и пассажиры были в полной безопасности. Однако он добавил, что такое поведение летчиков не допустимо.

В августе 2017 года двух пилотов алжирской авиакомпании Air Algerie, позволивших ребенку управлять лайнером, отстранили от работы. Инцидент произошел во время внутреннего рейса.

Мальчику, личность которого не уточняется, разрешили сесть на место капитана и некоторое время управлять самолетом под руководством летчиков.

Для ребенка организовали подобное развлечение в рамках проекта по поддержке сирот. Известно, что юный алжирец сам мечтает стать пилотом.