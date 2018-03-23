Ярославские школьницы представят регион на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды

24 марта в Москве стартует Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, на котором нашу область будут представлять победительницы регионального этапа. Это две школьницы из Ярославля: ученица 6-го класса школы №39 Анастасия Жукова и семиклассница ярославской гимназии №2 Елена Белякова.

Накануне отъезда с ними и их педагогами встретился заместитель председателя Правительства Роман Колесов

— В крупнейшем экологическом соревновании страны участвуют почти 400 человек из 64 регионов. И перед вами стоит сложная задача достойно представить нашу область на российском уровне, — сказал Роман Колесов. — Но я уверен, вы справитесь, ведь у вас за плечами победы на региональных этапах конкурсов, и именно ваши работы отобраны жюри как самые достойные. Я очень рад, что вы проявляете интерес к проблемам экологии. Как знать, может быть, ваша профессия в будущем будет связана именно с этим направлением.

Анастасия Жукова три года занимается в объединении «Эрудит» Ярославского центра детей и юношества. Шестиклассница выполнила исследовательскую работу по теме «Изучение влияния массы семенных клубней картофеля на урожайность картофеля сорта „белая роза“ и заняла первое место в номинации „Юные исследователи“.

Елена Белякова стала победительницей в номинации „Зоология и экология беспозвоночных животных“. Девочка провела исследование видового состава дождевых червей и выявила зависимость между численностью, биомассой дождевых червей и плодородием почвы.

Это не первые работы юных исследовательниц, и, по их мнению, есть еще множество тем, интересных для изучения и, что самое важное, полезных для применения в сферах экологии и сельского хозяйства.

Девочки выразили уверенность, что участие во всероссийском этапе конкурса даст им возможность найти единомышленников и новые идеи для исследовательской работы.