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Глеб Никитин заявил о вводе в эксплуатацию стадиона «Нижний Новгород»
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Глеб Никитин заявил о вводе в эксплуатацию стадиона «Нижний Новгород» 

В городе N 31 минуту назад
Фото: В городе N
По его словам, соответствующее разрешение уже получено. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним сегодня, 23 марта, стадион посетил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он оценил степень готовности спортивного объекта как высокую и отметил, что серьезных рисков по срокам нет.
«Безусловно, на стадионе еще есть целый ряд моментов, которые предстоит решить в связи с адаптацией арены к режиму Чемпионата мира. Кроме того, впереди работы по благоустройству территории вокруг стадиона, которые начнутся с наступлением тепла. Но все это не влияет на возможность использования стадиона по прямому назначению — для проведения футбольных матчей», — сказал Глеб Никитин.
По данным министерства спорта Нижегородской области, загрузка стадиона будет идти по нарастающей. Во время тестового матча 15 апреля она составит 15 тысяч человек или 30% от общей вместимости, 28 апреля — 22 тысячи человек (50%), 6 мая — более 36 тысяч человек (80%).
Напомним, на стадионе «Нижний Новгород» пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу.
Фото: Надежда Кей
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