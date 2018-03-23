Глеб Никитин заявил о вводе в эксплуатацию стадиона «Нижний Новгород»

По его словам, соответствующее разрешение уже получено. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним сегодня, 23 марта, стадион посетил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень . Он оценил степень готовности спортивного объекта как высокую и отметил, что серьезных рисков по срокам нет.

«Безусловно, на стадионе еще есть целый ряд моментов, которые предстоит решить в связи с адаптацией арены к режиму Чемпионата мира. Кроме того, впереди работы по благоустройству территории вокруг стадиона, которые начнутся с наступлением тепла. Но все это не влияет на возможность использования стадиона по прямому назначению — для проведения футбольных матчей», — сказал Глеб Никитин

По данным министерства спорта Нижегородской области, загрузка стадиона будет идти по нарастающей. Во время тестового матча 15 апреля она составит 15 тысяч человек или 30% от общей вместимости, 28 апреля — 22 тысячи человек (50%), 6 мая — более 36 тысяч человек (80%).

Напомним, на стадионе «Нижний Новгород» пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу.

Фото: Надежда Кей