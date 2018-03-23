Вскоре на экраны выйдет фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 

Май 1971 года. Москва в ожидании прощального матча Яшина. Впервые в истории советского футболиста будут чествовать звезды мирового футбола. В преддверии этого события Яшин вспоминает матчи и людей, с которыми связана его долгая, яркая и насыщенная футбольная карьера… и нелепый мяч, пропущенный в первом же матче за основу «Динамо», после которого он «сел на скамейку» на два года, и упорные тренировки, вернувшие его в основную команду, и блестящее выступление за сборную на Кубке Европы, и неудачу на мировом первенстве в Чили, которая могла поставить точку в его карьере, и блестящую игру за сборную мира в Лондоне, посвященную столетию английского футбола, триумфально вернувшую его на спортивный Олимп.
ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
Страна: Россия
Режиссер: Василий Чигинский
Продюсер: Олег Капанец
Сценарий: Владимир Валуцкий, Александр Полозов, Олег Капанец
Операторы: Вячеслав Лазарев, Антон Антонов
Художник-постановщик: Сергей Воробьев
Художники по костюмам: Светлана Петропавловская, Александра Андреева, Владимир Никифоров
Жанр: драма, биография
Возраст: 6+
Время: 120 мин В главных ролях: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Ян Цапник, Виталий Хаев, Борис Щербаков, Анастасия Веденская, Валерий Афанасьев, Наталья Суркова, Александр Бухаров, Ярослав Жалнин, Андрей Леонов, Юрий Гальцев, Борис Каморзин, Александр Ермаков, Галина Беляева.
Премьера фильма запланирована на 25 октября 2018 года, в 89 годовщину со дня рождения Льва Яшина