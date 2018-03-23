В Москве прошло всероссийское совещание руководителей региональных федераций футбола и межрегиональных объединений. В ней приняли участие и.о. президента РФС Александр Алаев, первый вице-президент Никита Симонян, вице-президенты Сергей Анохин и Сергей Прядкин (президент РФПЛ).
Совещание было посвящено выполнению программы «Стратегия-2030». Ключевую роль в ее реализации РФС отводит региональным федерациям.
Повестка дня:
1) взаимодействие региональных федераций футбола и региональных органов исполнительной власти в регионах, в которых футбол включен в перечень базовых видов спорта;
2) региональные программы развития футбола. Формирование подпрограммы развития футбола на 2019-2020 гг. федеральной программы развития спорта. Концепция программы «Наследие».
3) программа оказания финансовой помощи регионам
4) статус РФС «Региональный центр подготовки футболистов»
5) реализация модулей информационной системы «СМАРТФутбол» в 2018 году и взаимодействие с региональными федерациями футбола
6) юридические аспекты деятельности региональных федераций футбола.
Директор ФГБУ Федеральный центр подготовки спортивного резерва Минспорта РФ Константин Вырупаев сделал доклад по первому вопросу: «Мы сейчас находимся на пороге большого события — чемпионата мира по футболу. И все хотим, чтобы Россия продолжала оставаться футбольной страной. Для этого нужно, чтобы футбол входил в список базовых видов спорта в большом количестве регионов».
После каждого доклада было много вопросов и дискуссий. Александр Алаев отметил, что РФС также будет оказывать регионам любую помощь: «Мы готовы отстаивать интересы регионов, а также оказывать методическую и другую помощь».
Никита Симонян вспомнил свое участие в ЧМ-1958: «Считаю, мы, войдя в восьмерку лучших команд мира, выступили очень достойно. Ведь сборная СССР поехала в Швецию без дисквалифицированныхСтрельцова, Огонькова и Татушина, а также трамированного Нетто. А играли мы с очень сильными командами: Бразилией (чемпион), Швецией (серебряный призер), Англией, Австрией»
Итоги совещания подвели руководители РФС.
Сергей Анохин: «Давно мы не проводили такие совещания российского масштаба — в основном, собирались на конференциях. Представители регионов, а также Министерства спорта РФ рассказали, как правильно развивать футбол в субъектах Российской Федерации, как сделать его базовым видом спорта в регионе, как получать государственные субсидии. В режиме неформального общения руководители региональных федераций смогли поговорить с федеральными чиновниками и задать им вопросы. Что касается московской федерации футбола, которую я возглавляю, то мы готовы поделиться опытом со всеми, кто обращается».
Никита Симонян: «Такие совещания нужно проводить чаще. Мы должны знать, что делается в региональных федерациях, как они живут. Очень важный вопрос — развитие детско-юношеского футбола. Тренеры, к сожалению, делают акцент на тренировках, а не на обучении. А в 5-6-7 лет ребенку нужно учить! Станет старше, нужно подтягивать другие качества. И немаловажный вопрос — достойная оплата работы тренера. Только в этом случае можно спрашивать: кого он подготовил и где его воспитанники играют».
Александр Алаев: «Мы пригласили всех руководителей региональных федераций, чтобы обсудить дальнейшее развитие футбола. Нам важно было услышать от них, как живут регионы, рассказать о своей работе и новых проектах. Совещание еще раз доказало, что все мы — футбольная семья.
Мы пригласили специалистов Министрества спорта РФ, рассказали о программах „Наследие“ и „Поиск талантов“. Все смогли искренне высказаться. Совсем скоро Россия будет принимать чемпионат мира по футболу. Государство, Министерство спорта, лично Виталий Леонтьевич Мутко очень много сделали в плане организации. Мы должны сделать все, чтобы это событие мирового масштаба послужило толчком для развития футбола в России. Это — спорт №1. Мы здесь в Москве — центральный офис, но регионы — важнейшие игроки на поле развития футбола России. У нас — огромная страна. Работы много. Помогут и такие совещания, которые мы планируем проводить регулярно».