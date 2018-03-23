Александр Алаев: Регионы — важнейшие игроки на поле развития футбола России

Совещание было посвящено выполнению программы «Стратегия-2030». Ключевую роль в ее реализации РФС отводит региональным федерациям.

Повестка дня:

1) взаимодействие региональных федераций футбола и региональных органов исполнительной власти в регионах, в которых футбол включен в перечень базовых видов спорта;

2) региональные программы развития футбола. Формирование подпрограммы развития футбола на 2019-2020 гг. федеральной программы развития спорта. Концепция программы «Наследие».

3) программа оказания финансовой помощи регионам

4) статус РФС «Региональный центр подготовки футболистов»

5) реализация модулей информационной системы «СМАРТФутбол» в 2018 году и взаимодействие с региональными федерациями футбола

6) юридические аспекты деятельности региональных федераций футбола.

Директор ФГБУ Федеральный центр подготовки спортивного резерва Минспорта РФ Константин Вырупаев сделал доклад по первому вопросу: «Мы сейчас находимся на пороге большого события — чемпионата мира по футболу. И все хотим, чтобы Россия продолжала оставаться футбольной страной. Для этого нужно, чтобы футбол входил в список базовых видов спорта в большом количестве регионов».

После каждого доклада было много вопросов и дискуссий. Александр Алаев отметил, что РФС также будет оказывать регионам любую помощь: «Мы готовы отстаивать интересы регионов, а также оказывать методическую и другую помощь».

Никита Симонян вспомнил свое участие в ЧМ-1958: «Считаю, мы, войдя в восьмерку лучших команд мира, выступили очень достойно. Ведь сборная СССР поехала в Швецию без дисквалифицированныхСтрельцова, Огонькова и Татушина, а также трамированного Нетто. А играли мы с очень сильными командами: Бразилией (чемпион), Швецией (серебряный призер), Англией, Австрией»

Итоги совещания подвели руководители РФС.

Сергей Анохин: «Давно мы не проводили такие совещания российского масштаба — в основном, собирались на конференциях. Представители регионов, а также Министерства спорта РФ рассказали, как правильно развивать футбол в субъектах Российской Федерации, как сделать его базовым видом спорта в регионе, как получать государственные субсидии. В режиме неформального общения руководители региональных федераций смогли поговорить с федеральными чиновниками и задать им вопросы. Что касается московской федерации футбола, которую я возглавляю, то мы готовы поделиться опытом со всеми, кто обращается».

Никита Симонян: «Такие совещания нужно проводить чаще. Мы должны знать, что делается в региональных федерациях, как они живут. Очень важный вопрос — развитие детско-юношеского футбола. Тренеры, к сожалению, делают акцент на тренировках, а не на обучении. А в 5-6-7 лет ребенку нужно учить! Станет старше, нужно подтягивать другие качества. И немаловажный вопрос — достойная оплата работы тренера. Только в этом случае можно спрашивать: кого он подготовил и где его воспитанники играют».

Александр Алаев: «Мы пригласили всех руководителей региональных федераций, чтобы обсудить дальнейшее развитие футбола. Нам важно было услышать от них, как живут регионы, рассказать о своей работе и новых проектах. Совещание еще раз доказало, что все мы — футбольная семья.