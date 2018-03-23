Футбол парализовал Хамовники: «Стоят знаки „кирпич“ вообще во все стороны»

На дорогах столичного района Хамовники произошел коллапс. Причина — футбольный матч между сборными России и Бразилии в «Лужниках».

Начало встречи было запланировано на 18:50, однако ряд улиц, прилегающих к стадиону, перекрыли с 6 утра. Архитектор, муниципальный депутат района Андрей Воронков задается вопросом: зачем?

Андрей Воронков архитектор, муниципальный депутат района «Значит, в случае любого матча у нас будет перекрыт район? Не нравится сама тенденция. Дальше-то стадион будет функционировать, это большая спортивная арена. Если при каждом массовом мероприятии будут такие перекрытия, то это, я считаю, плохо. Почему перекрыто все движение? Болельщиков, наверное, подвозят на автобусах, обычно иностранных. Понимаю, некоторые любят разогреться перед матчем, но это тоже не с утра начинают».

В результате закрытия некоторых лиц многие автовладельцы даже не могли выехать из собственного двора, рассказал Business FM житель района Игорь:

Игорь житель района Хамовники «Думаю, каждый третий-четвертый [житель] столкнулся [с проблемами] точно, потому что не только у автовладельцев, но и с общественным транспортом проблемы. С Комсомольского проспекта все стоит, вся округа, третье кольцо тоже стоит. Организация движения совершенно безобразная, люди не продумали ничего. Я так понимаю, была дана установка держать и не пускать, все перекрыть. Раньше такого не было. Знаки появились за несколько дней. Они были зачехлены, их расчехлили уже вчера вечером, они вступили в силу действия сегодня в 6 утра и будут действовать весь день. Я так понял, что эти знаки установлены теперь до конца, до 16-17 июля, когда заканчивается чемпионат мира. То есть сегодня после матча они должны быть зачехлены, потому что не могут выехать, например, жители домов 2 и 4 по 2-й Фрунзенской, дома 54 по Фрунзенской набережной. Улица Ефремова, улица Доватора вообще заблокированы. Там есть улицы, выезды, где стоят знаки „кирпич“ вообще во все стороны».

Ранее сообщалось, что организаторы матча поработали над навигацией на стадионе, чтобы не допустить давки, как в ноябре прошлого года.