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Молодежный клуб храма Сергия Радонежского на Ходынке посетит стадион «Открытая Арена»
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Молодежный клуб храма Сергия Радонежского на Ходынке посетит стадион «Открытая Арена» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Для участников молодежного клуба храмового комплекса Сергия Радонежского на Ходынском поле провели познавательную экскурсию. Во главе с диаконом Василием Кризиной и тренером футбольной секции храма Сергеем Петуховым молодежь храма побывала на стадионе «Открытая Арена» клуба Спартак.
— Участники встречи побывали в зале Славы, смогли тщательно осмотреть поле, трибуны, комментаторские кабины и другое, — рассказал представитель клуба. — Интересная информация и хорошо проведенное время — вот чем был ознаменован наш день.
Анонсы досугового-познавательных мероприятий клуба размещают на официальном сайте храмового комплекса. (то)
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