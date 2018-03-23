Молодежный клуб храма Сергия Радонежского на Ходынке посетит стадион «Открытая Арена» 

Для участников молодежного клуба храмового комплекса Сергия Радонежского на Ходынском поле провели познавательную экскурсию. Во главе с диаконом Василием Кризиной и тренером футбольной секции храма Сергеем Петуховым молодежь храма побывала на стадионе «Открытая Арена» клуба Спартак.
— Участники встречи побывали в зале Славы, смогли тщательно осмотреть поле, трибуны, комментаторские кабины и другое, — рассказал представитель клуба. — Интересная информация и хорошо проведенное время — вот чем был ознаменован наш день.
Анонсы досугового-познавательных мероприятий клуба размещают на официальном сайте храмового комплекса. (то)