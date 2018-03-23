«Амкар» и «Локо» оформили сговор, Луиз Адриану не верит в Россию, Гросс не хочет в отставку

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 23 марта.

МАТЧ. Не повторить путь Капелло Сегодня, в пятницу, национальная команда России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Бразилии. Игра состоится на столичной арене «Лужники» и начнется в 19.00 по московскому времени. Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР анонсирует матч сборной России с бразильцами

ГОСТЬ №1. Луиз Адриану: «Бразилия обыграет Россию — 2:0» Нападающий "Спартака" Луиз Адриану побывал в редакции «СЭ», рассказав о мечте вернуться в бразильскую сборную, феноменальности Неймара и своем мультяшном прозвище. Луиз пришел к нам редакцию с новой прической — он ее делал в тот же день и вел лайв–трансляцию в своем Инстаграме. Модный прикид, несомненно, вдохновит бразильца на новые подвиги.

ГОСТЬ №2. Жилберту Силва : «Сборную России почти не знаю. А вот с Шараповой бы познакомился» Чемпион мира 2002 года бразилец Жилберту Силва стал гостем редакции «СЭ». Он оценил шансы сборных России и Бразилии в предстоящем товарищеском матче, отметил приятный характер Дениса Глушакова и вспомнил мощь братьев Березуцких. А в конце интервью даже сыграл на гитаре!

АБСУРД. «Амкар» — «Локо»: сговор на законных основаниях Сергей Прядкин прав — это безобразие. Но не в том смысле, в каком говорил он, ругая плохое поле в Перми. С этим все и так понятно. Настоящее безобразие это когда борьба за чемпионство в разгаре, а клуб получает гостевой матч — потенциально тяжелый — к себе домой. И неважно, кто это делает — «Локо», ЦСКА, "Зенит" или «Спартак». Нарушается спортивный принцип, причем на законных основаниях. И когда «Локомотив» станет чемпионом (а в этом сомнений мало), пермская рокировка останется пятном на чемпионском кубке.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Слуцкий: «Для спортивных чиновников Волгограда нашей школы как будто бы нет» Один из парадоксов тренера и человека Слуцкого состоит в том, что, выбрав европейский путь развития карьеры, он продолжает делать для своей большой и малой родины (России и Волгограда) очень много. Гораздо больше, чем многие из тех, кто никогда не работал ни в Арнеме, ни в Кингстон-апон-Халле, ни вообще за рубежом. Город-герой Волгоград как нефутбольная страна Россия в миниатюре: история о человеке, чей поступок вызывает гордость, и людях, за которых стыдно.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Юрий Хмылев : «Брюки тафгая повесили под купол. Рядом со свитерами легенд» Он был звездой советского хоккея. Им укрепляли ЦСКА в американских турне. Со сборной СССР завоевал два золота чемпионата мира, после победной Олимпиады 1992-го отправился в «Баффало». Отыграл четыре сезона, шестнадцать лет работал скаутом. В Москве бывает наездами. А приехав, не «светится». Юрию ГОЛЫШАКУ Александру КРУЖКОВУ повезло — встретили Хмылева в Крылатском.

ЭКСКЛЮЗИВ. Рикко Гросс : «Об уходе из сборной России не думаю, мне интересна эта работа» Старший тренер сборной России Рикко Гросс — о главной проблеме команды в нынешнем сезоне, желании продлить истекающий контракт, русском языке, эмоциях от недопуска большей части российских биатлонистов на Олимпиаду, и том, чему он научился за три года в нашей стране.

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