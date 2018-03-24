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Глава Волоколамского района: проблему «Ядрово» нужно решать мирным путем
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Глава Волоколамского района: проблему «Ядрово» нужно решать мирным путем 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что решать проблему полигона «Ядрово» нужно мирным путём.
"Сейчас есть проблема, которую надо решать, но решать её необходимо в мирном русле. Сегодня пройдут мероприятия, и большая просьба не брать с собой детей, ведь будут присутствовать определенные люди, которые будут провоцировать жителей на беспорядки. Они заинтересованы, чтобы у нас в районе было плохо. Наша задача заключается в том, чтобы решить вопрос и справиться с ситуацией, которая сейчас есть, чтобы не было запаха и чтобы район мог спокойно развиваться", — сказал Вихарев, его слова приводятся на сайте администрации района.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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