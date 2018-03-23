Врио Волоколамского района намерен наложить штрафы на оператора полигона «Ядрово»

"Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему, — этот полигон. В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны. Мы наложим большие штрафы на этот полигон, и эти деньги направим на развитие нашего муниципального района", — приводятся в сообщении слова Вихарева.