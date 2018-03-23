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«Ахмат» переиграл «Ростов» в товарищеском матче
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«Ахмат» переиграл «Ростов» в товарищеском матче 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Ахмат» на выезде переиграл «Ростов» со счетом 2:0 в товарищеском матче.
В составе гостей дубль оформил Магомед Митришев.
Товарищеский матч
Клубы
"Ростов" — «Ахмат» — 0:2 (0:1)
Голы: Митришев, 20 (0:1). Митришев, 84 (0:2).
"Ростов": Абаев, Макеев, К. Плиев, Вилюш (Паршивлюк, 46), Бобен, Юсупов (Калачев, 65), Сапета, Байрамян (Скопинцев, 71), Чуперка (Ионов, 46), Вебер, Дядюн (Соловьев, 89).
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфу (Филипе Сампайю, 60), З. Плиев, Иванов, Гиголаев, Раванелли, Исмаэл, Митришев, Мбенг, Лео Жаба.
Предупреждения: Вебер, 22. Исмаэл, 32. З. Плиев, 65.
23 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
Ростов — Ахмат
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