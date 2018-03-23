В «Единой России» потребовали извинений от депутата, назвавшего журналистов слугами 

Депутат Думы и заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко принес извинения журналистам за слова депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина — коллеги Ревенко по фракции. Ранее Сибагатуллин назвал журналистов слугами, комментируя обвинения депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Ревенко говорит, что слова Сибагатуллина не имеют «ничего общего с позицией партии». Комментарий пресс-секретаря «Единая Россия» приводит на своем сайте. «Крайне возмутительна и некорректна позиция. Бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии „Единая Россия“, — говорится в заявлении. Затем Ревенко предлагает, тем, „кто не понимает позицию“, обратиться в Генеральный совет фракции и вместе понять, „как нужно себя вести“. Пресс-секретарь призывает Сибагатуллина принести извинения за свое высказывание. Сам Ревенко от имени партии называет труд журналистов тяжелым и самоотверженным. Фатих Сибагатуллин пока не отреагировал на призыв представителя „Единой России“. Напомним, депутат Госдумы от Татарстана ранее заявил, что журналистки, обвинившие Слуцкого в домогательствах, сами виноваты в случившемся. Он призвал женщин одеваться скромнее. В целом же, журналисты, по версии Сибагатуллина, имеют статус слуг.