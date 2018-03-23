Ещё
В «Единой России» потребовали извинений от депутата, назвавшего журналистов слугами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Единой России» потребовали извинений от депутата, назвавшего журналистов слугами 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Депутат Думы и заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко принес извинения журналистам за слова депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина — коллеги Ревенко по фракции. Ранее Сибагатуллин назвал журналистов слугами, комментируя обвинения депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Ревенко говорит, что слова Сибагатуллина не имеют «ничего общего с позицией партии». Комментарий пресс-секретаря «Единая Россия» приводит на своем сайте. «Крайне возмутительна и некорректна позиция. Бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии „Единая Россия“, — говорится в заявлении. Затем Ревенко предлагает, тем, „кто не понимает позицию“, обратиться в Генеральный совет фракции и вместе понять, „как нужно себя вести“. Пресс-секретарь призывает Сибагатуллина принести извинения за свое высказывание. Сам Ревенко от имени партии называет труд журналистов тяжелым и самоотверженным. Фатих Сибагатуллин пока не отреагировал на призыв представителя „Единой России“. Напомним, депутат Госдумы от Татарстана ранее заявил, что журналистки, обвинившие Слуцкого в домогательствах, сами виноваты в случившемся. Он призвал женщин одеваться скромнее. В целом же, журналисты, по версии Сибагатуллина, имеют статус слуг.
Казанский репортер: последние новости
10 фанатов «Спартака» привлекли к ответственности в Казани Курбан Бердыев назвал поле «Казань-Арены» огородом Руслан Камболов пропустит матч с Бразилией - его мучает ягодичная мышца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она ворвалась как смерч»
У футбола России нет будущего после ЧМ68
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
WADA разнесло МОК53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение