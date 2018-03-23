На 61-й минуте матча Россия — Бразилия арбитр Алексей Кульбаков поступил правильно, назначив 11-метровый удар в ворота российской команды. Но при этом белорусский рефери совершил серьезную ошибку, не удалив Александра Головина. Полузащитник сфолил на Паулинью, не пытаясь сыграть в мяч, и лишил соперника явной возможности забить гол. В этом случае помимо назначения пенальти следует наказывать нарушителя красной карточкой.
Пенальти реализовал Филиппе Коутинью, сделавший счет 2:0. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча Россия — Бразилия