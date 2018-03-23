В ⅛ финала Межрегиональной лиги КВН «Самара» сразились 7 команд

Самобытные коллективы шутили в трех конкурсах. Со сцены демонстрировали юмор жизненный, порой, и нестандартный.

На прием к этим врачам записываться не нужно, они сами устроят сеанс смехотерапии, причем сразу для всех. Со сцены шутят медики из команды «Антон Палыч». Больницы и поликлиники в их версии — неиссякаемая кладезь юмора: узнаваемые ситуации, общение с пациентами и взгляд на, казалось бы, обычные вещи совсем с необычного ракурса. Капитан команды Александр Русскин подметил: «На профессиональном юморе нас не понимают. В наш первый сезон нам дали понять, что никто не смеется над какими-то сложными диагнозами, со сложными названиями медицинского оборудования, а когда что-то поближе — сельский врач — уже веселее, и нам легче так».

Тех, кто хочет проявить индивидуальность и удивить зрителя новыми юмористическими решениями более, чем достаточно. Во второй 1/8 финала Самарской Межрегиональной лиги сошлись 7 команд. Соперниками местных коллективов стали гости из Республики Башкортостан. Веселые и находчивые соседи берут зал своими голосами, предпочитают искать смешное в песнях. Капитан команды КВН «Сборная СФ БашГУ» Денис Николаев поделился: «Команда новая, образовалась только в этом году. В принципе, из новых людей половина команды первый раз на сцене побывала на фестивале, но прошли успешно. В 1/4, думаю, тоже успешно пройдем». Один из участников команды Роберт Чобанян рассказал: «Юмор воспринимается в разных регионах по-разному, то есть у нас более колоритный какой-то юмор, у вас здесь такой глобальный».

Простор для воплощения нестандартных идей дает и разнообразие конкурсов. В «восьмушках», уже по традции, их три — приветствие, биатлон и КВН-номер. Чем дальше по сезону — тем больше интересных заданий. Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов прокомментировал: «Сейчас мы играем пока такие, скажем, простые конкурсы, короткие, которые удаются командам. В дальнейшем, когда команды будут приобретать уже какой-то игровой опыт, будем вводить конкурсы сложнее и посмотрим, на что они способны».

По итогам второй игры путевку в 1/4 финала получили 6 команд. С каждой стадией конкуренция становится все серьезнее, главная цель веселых и находчивых — финал, в котором они поборются за кубок и поездку на фестиваль команд КВН в Сочи.