Канчельскис: «Британцы проиграли право проведения ЧМ-2018 и плачутся, как дети»

"Британцы проиграли право проведения чемпионата мира нам — отсюда и ноги всех их заявлений растут. Я только прилетел из Англии, общался с людьми — простые люди, болельщики относятся к турниру в России нормально. А это все политика. Постоянно ситуация подогревается: то допинг, то санкции. Думаю, сборная Англии приедет, никакого бойкота не будет. Что до чиновников и членов королевской семьи, может, и они ещё передумают. Давайте, подождём. Кто-то да обязан приехать обязательно.

Мы по делу выиграли ЧМ, а они начинают сейчас говорить, что мы чуть ли не купили его. ФИФА такое право нам предоставила, значит, все по делу. А они как маленькие дети плачутся: это нам не дали, игрушку забрали… Детский сад устраивают.