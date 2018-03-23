Ещё
Канчельскис: «Британцы проиграли право проведения ЧМ-2018 и плачутся, как дети»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канчельскис: «Британцы проиграли право проведения ЧМ-2018 и плачутся, как дети» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок сборной России и ”Манчестер ЮнайтедАндрей Канчельскис прокомментировал недовольство английских чиновников проведением чемпионата мира в России.
"Британцы проиграли право проведения чемпионата мира нам — отсюда и ноги всех их заявлений растут. Я только прилетел из Англии, общался с людьми — простые люди, болельщики относятся к турниру в России нормально. А это все политика. Постоянно ситуация подогревается: то допинг, то санкции. Думаю, сборная Англии приедет, никакого бойкота не будет. Что до чиновников и членов королевской семьи, может, и они ещё передумают. Давайте, подождём. Кто-то да обязан приехать обязательно.
Мы по делу выиграли ЧМ, а они начинают сейчас говорить, что мы чуть ли не купили его. ФИФА такое право нам предоставила, значит, все по делу. А они как маленькие дети плачутся: это нам не дали, игрушку забрали… Детский сад устраивают.
В Англии общался с руководителями «Эвертона», ходил на матч «МЮ» и «Челси», там виделся с Бобби Чарльтоном, Алексом Фергюсоном, Брайаном Робсоном. Никаких проблем — все ждут чемпионата мира в России. Приедут ли? Не знаю. Тот же Чарльтон неважно себя чувствует. Но многие звезды британского футбола, уверен, посетят чемпионат мира", — сказал Канчельчкис в разговоре с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым.
SPORT24.ru: последние новости
«Зенит» заинтересовался использованием базы «Рощино-Арена», построенной к ЧМ-2018 Игрок «Краснодара» Мартынович: «Если бы не русский паспорт, Капленко было бы сложнее попасть в "Зенит"» Луис Адриано включил в команду мечты двух партнеров по «Спартаку»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию261
«Она ворвалась как смерч»16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ100
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение