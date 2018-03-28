Как готовятся к ЧМ-2018 соперники сборной России

Соперники футбольной сборной России провели очередные контрольные матчи перед чемпионатом мира. Уругвай одержал две победы, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Египет с нападающим Мохаммедом Салахом на равных сражался с Португалией, но без него уступил Греции. Саудовская Аравия потерпела второе разгромное поражение за месяц и продлила безвыигрышную серию до шести матчей. Подробности подготовки соперников России в группе — в материале RT. Последние несколько дней внимание футбольных болельщиков было приковано к товарищеским играм сборных. Параллельно с подопечными Станислава Черчесова , которые не смогли навязать борьбу Бразилии и Франции, к чемпионату мира готовились и их соперники по группе — национальные команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Уругвай

Подопечные Оскара Табареса побывали в Наньине, где стали победителями Кубка Китая. В полуфинале они обыграли переживающую не лучшие времена сборную Чехии, а в матче за малоизвестный титул одолели бронзовых призёров Евро-2016 — Уэльс.

Чарруа предстали на турнире в сильнейшем составе и полностью подтвердили свой статус одного из главных фаворитов будущего чемпионата мира. Звёздная пара центральных защитников из мадридского «Атлетико» — Диего Годин Хосе Мария Хименес — не допустила ни одной грубой ошибки в двух встречах и позволила голкиперу Фернандо Муслере сохранить свои ворота в неприкосновенности. Не удалось отличиться даже форварду мадридского «Реала» , валлийцу Гарету Бейлу.

При этом сама сборная Уругвая забила трижды. В матче с Чехией по разу отличились лидеры команды — Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Сначала форвард «Барселоны» уверенно реализовал пенальти, который сам и заработал, а после напомнил о себе и нападающий «Пари Сен-Жермен». Он воспользовался грубейшей ошибкой чешских защитников и потрясающим ударом через себя поразил ворота Иржи Павленки . В игре с Уэльсом 31-летний уроженец Сальто вновь отметился голом, замкнув прострел с фланга в исполнении Кристиана Родригеса

Однако если потрясающий дуэт форвардов и слаженная оборона уже давно являются визитной карточкой Уругвая, то в последнее время к ним добавились пара талантливых полузащитников. Матиас Весино в нынешнем сезоне регулярно появляется в основном составе миланского «Интера», за который уже успел отметиться двумя забитыми мячами.

Также в чемпионате Италии раскрывается звезда Родриго Бентанкура. 20-летний хавбек провёл за «Ювентус» 20 встреч во всех турнирах, а наставник Массимилиано Аллегри даже доверил ему место в стартовом составе в игре с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Египет

В отличие от Уругвая, «Фараоны» обошлись обычными контрольными матчами, но соперников выбрали себе посильнее. Свою первую встречу подопечные Эктора Купера провели против действующих чемпионов Европы и одних из главных фаворитов грядущего мундиаля — португальцев, а во второй сыграли с Грецией.

Аргентинский специалист решил не отличаться оригинальностью, а строить игру через своего главного футболиста — нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. В нынешнем сезоне 25-летний уроженец Басьюна творит чудеса: он забил 36 мячей в 40 матчах за английский клуб и впервые с сезона-2008/09 вывел его в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В сборной Салах ведёт себя немногим скромнее. Начиная с 2017 года, он забил шесть мячей в 12 встречах. Всего же на его счету 33 гола в 57 матчах. В матче с Португалией Мохаммед также поразил ворота соперника. Произошло это на 56-й минуте, когда форвард «Ливерпуля» получил мяч за пределами штрафной и мощным ударом направил его точно в угол ворот Бету. Примечательно, что этот гол стал единственным для египтян в двух встречах.

Салах является главной и, к сожалению, единственной силой сборной Египта. Если в нападении также можно выделить форварда «Бенфики» Ахмеда Хассана , а в полузащите — 25-летнего Мохаммеда Эль-Ненни из «Арсенала», то в обороне дела обстоят гораздо хуже. Купер не располагает качественными исполнителями на этой линии, что наглядно продемонстрировали как португальцы, так и греки. Все три мяча были забиты в ворота египтян после верховых подач. Но если уступить борьбу в воздухе Криштиану Роналду не кажется обидным, то в эпизоде с голом Николаоса Карелиса налицо позиционная ошибка африканцев.

Кроме того, матч с Грецией показал, насколько беспомощной может быть сборная Египта в отсутствии своего лидера. В этой игре Салах не появился на поле, что обернулось катастрофой для коллектива Купера. За весь матч его подопечные смогли нанести лишь четыре удара по воротам, а самый опасный из них случился ещё в первом тайме.

Саудовская Аравия

Новость о том, что именно сборная Саудовской Аравии станет соперником сборной России по группе на ЧМ-2018, принесла радость многим болельщикам. Футболисты из этой страны в последний раз выступали на чемпионате мира в 2006 году и являются одними из главных аутсайдеров будущего мундиаля.

Почти все игроки сборной представляют домашний чемпионат, единицы выступают за аутсайдеров испанской Примеры или голландской Эредивизи. Но даже среди них выделить кого-то очень сложно.

В последних 10 матчах команда Хуана Антонио Пицци уступила пять раз, при этом трижды — крупно, один раз сыграла вничью и выиграла четыре встречи. Причём в последних шести вообще не добивалась положительного результата. В числе побеждённых значатся сборные Ямайки, Латвии, Кувейта и Молдавии — стран, лишь мечтающих об участии в мундиале.

В первом из мартовских контрольных матчей сборная Саудовской Аравии встречалась с командой Украины. На протяжении всего матча подопечные Андрея Шевченко имели большое преимущество и даже открыли счёт — отличился Артём Кравец , однако второй мяч упорно не шёл в сетку. Аравийцы же в отсутствии комбинационной игры могли рассчитывать лишь на стандартные положения. Одно из них увенчалось успехом. После подачи углового окончательный счёт на табло установил Фахад аль-Муваллад.

Подопечные Пицци смогли выстоять и не проиграли украинцам, однако более серьёзное испытание в виде сборной Бельгии они не прошли. Европейцы не оставили шансов своим соперникам, разгромив их со счётом 4:0. За весь матч аравийцы смогли нанести лишь два удара по воротам соперника, причём только один из них дошёл до голкипера Симона Миньоле . Для сравнения, в активе коллектива Роберто Мартинеса 23 удара (12 — в створ).

Эти матчи дали ясно понять, что на мундиале сборная Саудовской Аравии будет решать свои локальные задачи. Безусловно, им будет очень сложно претендовать на выход из группы, в лучшем случае — взять одно-два очка.