Тягачев: «Родченков продолжает мутить воду и доказывать то, чего не было. Наглая атака продолжится» 

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев подверг критике заявление главы отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтера Юнгера о 60 допинговых нарушениях, допущенных российскими атлетами. Ранее глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер сообщил, что организация обнаружила более 60 нарушений антидопинговых правил со стороны российских атлетов.
«Они сейчас добиваются того, чтобы найти что-то новое. Родченков в своих выступлениях продолжает мутить воду и доказывать то, чего не было. И мне как специалисту очень сложно это серьезно воспринимать. Я поддерживаю контакты с президентами международных федераций различных зимних видов спорта, и мне не поступает информация о том, что со стороны профессионалов там ведутся какие-то разговоры. А то, что будет продолжаться вся эта наглая атака, было ясно.
Их защита заключается в нападении на нас. Олимпиада и Паралимпиада показали, что у нас нет никаких нарушений. Мы на правильном пути. Наш президент сказал, что мы будем работать и будем дружить с Международным олимпийским комитетом, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены с нашей стороны. Мы делаем все последовательно и правильно и достойно готовимся к Олимпиаде в Токио», — сказал функционер.
Его слова приводит