Россия — Бразилия — 0:3. 23 марта 2018. Обзор матча

У сборной России есть свои козыри, но на фоне топ-игроков они меркнут.

Откровенно говоря, стратегически матч с Бразилией бесполезен для нашей сборной — ни Уругвай, ни Египет, ни даже Саудовская Аравия не сыграют против России в футбол похожего уровня и стиля с тем же классом игроков. Но для нашей сборной это серия важных сигналов. И главный — бразильцы на фоне лучших российских футболистов выглядят людьми из другой галактики. Их головы — суперсовременный компьютер, сам решающий высшую математику. Наши головы часто думают на уровне Windows XP.

Это стало ясно ещё в первом тайме — даже когда сборная Бразилии с ленцой перекатывала мяч и искала шанс, как закинуть мяч за спину нашим защитникам. Думать без мяча, играя по резким открываниям бразильцев, ещё получалось. Фёдор Кудряшов в привычной для сборной России манере выбрасывался на всех, кто врывался в его зону — не по-товарищески врезал по ногам даже Габриэлу Жезусу . В схожей манере пытался (правда, хуже) защищаться Владимир Гранат Роман Зобнин грамотно играл в прессинге по Филиппе Коутиньо.

Ошибки чаще были индивидуальными — как в начале матча. Тогда Дмитрий Комбаров зазевался, не выдержал одну линию с центральными защитниками и дал Жезусу выскочить на ворота в одиночестве. Акинфеев спас — не впервые за матч. Ещё одна тенденция — бразильцы, даже будучи не слишком мотивированными, здорово играли в штрафной против наших защитников, чувствуя ситуацию наперёд. Когда надо — вылетали на опережение, когда надо — открывались за спинами, ожидая навеса на дальнюю штангу. Худо-бедно наша сборная справлялась и с этим.

Проблемы начинались, когда сборная России получала мяч. 10-минутный отрезок активности в конце первого тайма — это здорово, но чтобы его выдать, Фёдору Смолову Алексею Миранчуку пришлось несколько раз потерять мяч на приёме. Они тратили слишком много касаний, чтобы его укротить, и ожидаемо попадали под прессинг. Бразилия вообще очень здорово сжималась, теряя мяч, и лучшие моменты у своих ворот допускала, когда ей не давали сжаться — после длинных передач. Алексей Миранчук зацепился за длинную от Кутепова , отдал Смолову, открылся в штрафной сам, получил пас и пробил выше — против бразильцев нужно атаковать именно так, молниеносно. Но вместо этого сборная думала очень долго, затягивая даже атаки 3v3.

Во втором тайме, когда Бразилия включилась, разница в скорости мысли стала намного выше — и это предопределило результат. Символом игры бразильцев стал Паулиньо: полузащитника принято считать грузным, немного деревянным, а его техника далека от привычной бразильской. Он хорош на понимании пространства, рывках в свободное пространство — и во втором тайме Паулиньо получил сразу серию моментов. Только долго не мог справиться с Акинфеевым. Это вовсе не совпадение.

Паулиньо стал одним из героев матча, но прежде Бразилия забила с углового и напомнила нам о ещё одной проблеме — с защитой, слабо играющей в воздухе. Лучшего из тройки центральных защитников по игре вверху, Илью Кутепова, раздавил Тиаго Силва. Его удар Акинфеев отбил, но на добивание успел Жоао Миранда. Следом Бразилия провела автоматную очередь быстрых атак. Однажды Паулиньо не забил — попал в ногу Акинфееву из вратарской. Когда вышел на ворота во второй раз, был сбит Головиным, проигравшим позицию (это важно, мы говорим об игроке, думающем на топ-уровне для РФПЛ). Пенальти хладнокровно реализовал Коутиньо.

Паулиньо забил уже третий мяч. Когда Виллиан собрал вокруг себя нескольких защитников сборной России на углу штрафной, а самый опасный полузащитник бразильцев в штрафной остался без внимания. Это тоже говорит о разнице в скорости мысли.

Хотя ладно, даже после такого разноса есть порция позитивных мыслей. Это смешно говорить после 0:3 от Бразилии, но сборная России знает свои редкие козыри, которыми пытается задавить соперника — тактическая выучка, слаженный прессинг, мощная физподготовка. План на игру был выбран правильно — против тройки бразильских полузащитников Коутиньо-Касемиро-Паулиньо Черчесов справедливо выставил свою тройку, а на Коутиньо повесил своего лучшего игрока по работе без мяча, Романа Зобнина. Прессингом в первом тайме наша сборная вынуждала выбивать на отбой даже Алиссона — одного из лучших вратарей планеты по игре ногами.

А ещё у сборной России есть вратарь, без которого мы получили бы 0:3 от Бразилии намного раньше. Игорь Акинфеев тащил всё, что летело в его створ в первом тайме, на привычном стиле игры — шагами по ленточке выбирая позицию и спокойно двигаясь в угол, куда летит мяч. Творил чудеса во втором тайме, на грамотном выборе позиции отбивая от Паулиньо и головой парируя удар Самедова по своим воротам (пусть и отбивая мяч отчасти случайно).

Для того, чтобы биться с Бразилией на равных, козырей слишком мало.

Для того, чтобы выйти из нашей группы на чемпионате мира — вполне может хватить.