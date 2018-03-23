Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назначен капитаном сборной Голландии

Футболист сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк назначен капитаном «оранжевых». Самый дорогой защитник в истории футбола выведет сборную на матчи с Англией и Португалией с капитанской повязкой.

Этой зимой голландец перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман огласил окончательный список футболистов, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Англии (23 марта) и Португалии (26) марта.

Защитники: Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Борнмут»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Тимоти Фосу-Менса («Кристал Пэлас»), Ханс Хатебур («Аталанта»), Маттейс де Лигт («Аякс»), Кенни Тете («Лион»), Стефан де Врей («Лацио»).