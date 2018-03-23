Белоруссия с Мартыновичем и Кисляком победила Азербайджан

В других встречах Финляндия и Македония, а также Кипр и Черногория голов не забили.

Товарищеские матчи

Азербайджан — Белоруссия — 0:1 (0:1)

Гол: Медведев, 42 — в свои ворота.

Белоруссия: Гутор, Политевич, Шитов, Мартынович, Кисляк (Кендыш, 70), Стасевич (Нехайчик, 81), Драгун, Володько (Веретило, 79), Маевский, Савицкий (Ковалев, 75), Лаптев (Сарока, 66).

Финляндия — Македония — 0:0 Финляндия: Градецки, Араюри, Вяйсянен, Спарв, Шюллер, Тойвио, Лод, Пиринен, Пукки, Похьянпало (Пелвас, 48), Сойри (Ягуби, 68).

Македония: Димитриевски, Ристовски (Тошевски, 90+4), Ристевски, Велкоски, Муслиу, Адеми, Спировски (Зайков, 90+2), Алиоски (Радески, 87), Барди (Николов, 66), Пандев (Тричковски, 88), Несторовски (Трайковски, 79).

Кипр — Черногория — 0:0 Кипр: Пардо, Меркис, Антониадес, Иоанну (Маргаса, 46), Артиматас, Кириаку, Филакту, Экономидес, Сотириу, Деметриу, Христофи (Рушиас, 72).

Черногория: Миятович, Томашевич, Миюшкович, Савич (Климента, 46), Стойкович (Марушич, 65), Йовович, Вукчевич, Иванич, Кояшевич (Хакшабанович, 65), Йоветич (Бакич, 64), Бечирай (Мугоша, 32).