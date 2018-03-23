Дмитрий Носов: «Рад познакомится с Ярославской областью»

Дзюдоист, бронзовый олимпийский чемпион и лидер «АнтиДилера» покидает свою новую должность. О том, что Дмитрий Носов стал заместитель мэра по внутренней политике и взаимодействию, стало известно 13 марта. Через 9 дней в сети появилась информация, что он назначен на должность советника, а не заместителя Слепцова. Её подтвердили в пресс-службе мэрии Ярославля.

«Рад познакомиться с Ярославской областью, ее жителями и руководителями региона. Своими глазами увидел их сложную, но эффективную работу и её результаты. За это непродолжительное время получил множество откликов на свою работу, наказов и обращений ярославцев. Передо мной поставлены новые серьезные задачи. И уже в Москве готов работать на благо региона и его жителей. Подробности сообщу позже», — написал на своей странице в социальных сетях Дмитрий Носов. Видимо, он переходит на новую должность в другую структуру.