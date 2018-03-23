Игорь Чугайнов: Кутепов — самое слабое звено из тройки центральных защитников

— Бразилия — «космос»? Это еще далеко не «космос. На 100 процентов они не включались. Была вальяжность — те же обводки в своей штрафной. Они еще могут прибавить. Тем не менее кидать камни в чей-то огород тяжело. Здесь можно говорить что угодно, но бразильцы просто сильнее. На голову. Что индивидуально, что коллективно.

Обольщаться моментами при 0:3… Вы вспомните, что Акинфеев только головой два раза отбил мяч! А сколько еще спас! Бразильцы не забивали в пустые. Конечно, оборона — наша проблема, сейчас она встала еще более остро. Давайте еще посмотрим на игру с Францией. Пока наши не могут удержать любого нападающего соперника даже втроем, справиться один в один не получается.

Кутепов — самое слабое звено из тройки центральных защитников. Как я уже говорил, ему явно не хватает скорости. Но кем его заменить? Кто, на мой взгляд, выглядел неплохо, так это Головин: и мысль есть, и с мячом хорошо работает, — цитирует Чугайнова „Матч ТВ“.

Добавим, что следующий контрольный матч россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.

Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?