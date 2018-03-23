«Манчестер Юнайтед» намерен усилить три позиции 

В "Манчестер Юнайтед" работают над трансферами на позиции фулбека, центрального защитника и центрального полузащитника. Как сообщает Manchester Evening News, в клубе ищут альтернативы левому защитнику Люку Шоу, а также полузащитникам Маруану Феллайни и Майклу Каррику, который завершает карьеру по окончании сезона.
Тоби Алдервейрелд является приоритетной целью клуба на позицию центрального защитника, в то время как левый фланг может усилить Киран Терни, Дэнни Роуз или Алекс Сандро. Главными кандидатами на место в центре полузащиты считаются Жоржиньо и Фред.