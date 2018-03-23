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«Пилот» у штурвала «Квартирника»
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«Пилот» у штурвала «Квартирника» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На популярный «Квартирник» к Евгению Маргулису в эту субботу, 23 марта, придет группа «Пилот».
Эта российская рок-группа была создана в 1997 году Ильей Кнабенгофом. Участие этой группы в закрытом «Квартирнике» — подарок для всех фанатов рока и не только. Свои лучшие композиции музыкант исполнит специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис и Илья Кнабенгоф обсудят музыку, которая оказала влияние на творчество солиста группы «Пилот». Кроме того, Илья вспомнит, как в детстве он втихаря слушал пластинки брата и отца. Музыкант расскажет, как выступал в коллективе «Эксгуматор» и как впервые в 16 лет оказался на сцене Ленинградского рок-клуба, где группа очень удивила зрителей своей манерой исполнения. Хозяин «Квартирника» и его гость вспомнят о своей работе в МОРГе и поделятся друг с другом впечатлениями от этого жизненного опыта.
Ведущий спросит о деятельности гостя вне сцены. В свою очередь, солист расскажет, как читал лекции по духовному и нравственному воспитанию, а также поделится опытом чтения сказок по радио и написания собственных книг.
— Как это не странно, но с «Пилотом» мы ни разу близко не пересекались, хотя и играли на многих фестивалях. То, мы — на следующий день, то они раньше, в общем пролетал «Пилот» мимо меня! Это, конечно, грустно, потому что команда отменная и с хорошей историей. Да здравствует Димка Гройсман, благодаря которому «Пилот» приземлился на нашем Квартирном аэродроме! — говорит Евгений Маргулис.
А еще Илья Кнабенгоф расскажет о том, как играет классические квартирники и свято хранит традицию этих концертов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» по субботам в 00:30.
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