При поддержке СИБУРа в Воронеже впервые прошёл этап Международного инженерного чемпионата

Он состоялся на базе ВГУИТ. На базе Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) прошёл отборочный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению «Нефтехимия». Стратегическим партнёром нового направления стала компания СИБУР , проект реализован в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел». В отборочном турнире участвовало восемь команд: студенты 2-4 курсов ВГУИТ по специальностям «Химическая технология» и «Машины и аппараты химических производств». Команды представили решения инженерного кейса «Тобольский нефтехимический кластер: новая формула интеграции и создания ценности», посвящённого модернизации оборудования на Тобольской площадке СИБУРа. Строительство предприятия по глубокой переработке побочных продуктов нефте— газодобычи — «ЗапСибНефтехим» — один из самых масштабных на сегодня мировых проектов в этой сфере. Комплекс предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и производственной логистики.

«Одна из целей чемпионата — это развитие студентов: расширение тех знаний, что они получают в вузе, практическими работами на основе реальных кейсов крупных промышленных компаний. Мы рады, что в этом году появилось новое направление чемпионата — «Нефтехимия» — и Воронеж — один из первых городов, где этот проект реализуется. Видна хорошая командная работа: преподаватели занимались с участниками, консультировали их, а сами ребята были заинтересованы в подготовке интересных решений, — отметил один из организаторов чемпионата, директор фонда «Надёжная смена» Артём Королев . На отработку кейса у команд было 10 дней. По итогам защиты предлагаемых технических решений победу одержала команда «НеоСодружество». «Над кейсом была проведена плодотворная командная работа — все ребята включились в процесс с полной самоотдачей. Мы представили себя реальными работниками производства и постарались применить все свои знания и навыки, учесть все имеющиеся данные, чтобы выработать по-настоящему эффективные решения для производства. И нам это удалось: мы предложили усовершенствовать схему всех ректификационных установок, добавить дополнительное оборудование, модернизировать установку пиролиза. В результате получили ощутимый экономический эффект», — рассказал капитан команды Сухрап Юсупов.

«СИБУР заинтересован в развитии инженерно-технического потенциала России. У нас большие амбиции, мы реализуем масштабные проекты, совершенствуем технологии и постоянно развиваемся. Нам нужны сотрудники с большим потенциалом и творческим подходом к делу. Хочу пожелать, чтобы все знания и компетенции, которые участники приобрели в ходе этого чемпионата, уже в скором времени удалось применить на ведущих промышленных предприятиях», — отметил генеральный директор воронежской площадки СИБУРа Илья Корженовский. Финалисты отборочного этапа представят МГРИ — РГГРУ в финале «CASE-IN» 30 −31 мая 2018 года в Москве, где команды — победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд года и за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители направления по горному делу также получат шанс принять участие в ежегодном летнем научно-практическом форуме «Горная школа». Чемпионат «CASE-IN» − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов. Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в отрасли топливно-энергетического, нефтехимического и минерально-сырьевого комплексов.