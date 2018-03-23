Малоземов: В России снова появилась журналистская солидарность

Топ-1: СМИ объявили бойкот Госдуме Сергей Малозёмов : Сразу несколько СМИ объявили бойкот Госдуме из-за скандала вокруг депутата Слуцкого. Ряд журналисток обвинили его в домогательствах, звучали даже подтверждающие аудиозаписи, но думская комиссия по этике встала на защиту депутата.

Во всей этой грустной истории меня радует разве что появившаяся после долгого перерыва журналистская солидарность. Даже если отвлечься от темы домогательств — очень важно донести до всех мысль о том, что журналист — это не просто рядовой гражданин. Это глаза и уши общества — и посягательство на него (или на неё) это нападение на нас всех. На нашу возможность получать правдивую информацию. Поэтому журналистов и журналисток надо беречь — это в интересах и депутатов тоже, которым наверняка хочется иметь точные, а не выдуманные новости.

Топ-2: 76 школьников отравились газом от мусорного полигона Сергей Малозёмов: 76 школьников из Волоколамского района отравились газом от расположенного рядом мусорного полигона. Не обошлось без столкновений возмущённых граждан с приехавшими представителями властей. Взаимоотношения чиновников с простыми людьми — это важная тема. Но не менее важно как следует заняться и проблемой мусора. Я помню, как в Японии во время визита на мусоросжигательный завод мне рассказывали, что где-то в 70-е бурно развивавшаяся страна восходящего солнца начала буквально утопать в мусоре, тогда-то и появились все технологии раздельного сбора, очень строгой сортировки и так далее. Жизнь, судя по всему, уже заставляет приходить к этому и нас. Топ-3: Дональд Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Россией Сергей Малозёмов: Дональд Трамп заявил, что намерен наладить отношения с Россией и позвонил Владимиру Путину , чтобы поздравить его с победой на выборах. В том, что отношения налаживать надо, я согласен с президентом США, и у меня есть корыстный интерес. Всё чаще в интервью нам — научно-популярной программе! — стали отказывать американские учёные, которые боятся быть заподозренными в связях с Россией. Это очень печально и мешает продвигать идеи прогресса, рассказывать о новейших разработках. К счастью, на съёмках про еду политика ещё не отразилась — американские фермеры, повара, критики так же приветливы и гостеприимны, как и раньше. Никогда не забуду визит в Южную Каролину к парню, который вывел самый острый перец в мире. Настоящий профессионал, у которого не грех и поучиться! Топ-4: Хирурги сделали новое ухо 15-летнему пациенту Сергей Малозёмов: И — эксклюзивная новость от «Чуда техники». Этой новостью с нами поделились хирурги из центра оториноларингологии ФМБА . Они сотворили невероятное — в буквальном смысле сделали новое ухо 15-летнему жителю Оренбургской области, у которого от рождения отсутствовал слуховой проход и была недоразвита ушная раковина. Материал для пересадки взяли из области за ухом. Операцию большая группа хирургов разных специализаций делала 10 часов, но оно того стоило — пациент теперь и внешним видом доволен, и слышит обоими ушами. Покажем его в это воскресенье в 11 утра. О проекте:

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