Куренной: Прокуратура не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах

Топ-1: Прокуратура не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах Александр Куренной : Органы прокуратуры не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов Президента Российской Федерации.

В связи с проведением 18 марта 2018 г. выборов Президента Российской Федерации по указанию Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки во всех прокуратурах субъектов Российской Федерации были созданы рабочие группы, а также налажен систематический обмен информацией с правоохранительными и контролирующими органами, избирательными комиссиями. Было организовано оперативное рассмотрение всех поступивших прокурорам обращений граждан на нарушение избирательных прав. Всего в день выборов поступило 102 таких обращения.

Топ-2: Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника «Пулково» Александр Куренной: Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника аэропорта «Пулково». Он обвиняется в «недоброкачественном ремонте транспортного оборудования». По вине работника в прошлом году в аэропорте Пулково обрушилась часть самоходного пассажирского трапа самолета. Женщина с полуторогодовалым ребенком в результате получили травмы. Спустя две недели ребенок скончался в больнице. Топ-3: Из Чехии экстрадирован гражданин РФ, обвиняемый в коррупции Александр Куренной: По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Чешской Республики экстрадировали в Россию бывшего руководителя отдела полиции по экономической безопасности и противодействию коррупции в городе Волгодонске Ростовской области Григория Карлова.

С 2013 по 2014 год Карлов через посредников получал крупные суммы в качестве вознаграждения за непривлечение взяткодателей к административной и уголовной ответственности. Кроме этого, он похитил и реализовал изъятую в ходе проверки и проведения процессуальных действий алкогольную и другую продукцию в особо крупном размере. Карлов покинул территорию Российской Федерации и был объявлен в розыск. В 2016 году его местонахождение на территории Чехии было установлено. После этого Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен.

Топ-4: Прокурор Таганрога сыграл в футбол в Италии Александр Куренной: Прокурор Таганрога Константин Фролов сыграл в составе «Сборной мира» в товарищеском благотворительном футбольном матче со «Сборной Италии». Игра прошла на Олимпийском стадионе Рима и была призвана привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами.

В составе команды прокуратуры Ростовской области Фролов неоднократно становился победителем ведомственных соревнований по футболу. Он является участником трёх спартакиад работников прокуратуры. На матче присутствовали бывшие футболисты Алдаир Насименту дос Сантос, Чиро Феррара, Марко Дельвеккио Анджело Перуцци и другие. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Сборной мира».

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