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Казахстан победил на выезде Венгрию в первом матче после отставки Бородюка
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Казахстан победил на выезде Венгрию в первом матче после отставки Бородюка 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Казахстан обыграл Венгрию в гостевом товарищеском матче. Игра стала для казахстанцев первой после отставки с поста главного тренера россиянина Александра Бородюка. Его сменил у руля команды болгарин Станимир Стойлов.
Отметим, что один из мячей за Казахстан провел игрок «Уфы» Еркебулан Сейдахмет. Полный матч в составе Венгрии отыграл экс-хавбек «Анжи» и Динамо Балаж Джуджак.
В других встречах Турция взяла верх над Ирландией, а Швейцария — над Грецией. За швейцарцев на поле появился экс-хавбек ЦСКА Стивен Цубер.
Товарищеские матчи
Турция — Ирландия — 1:0 (0:0)
Гол: Мехмет Топал, 52.
Турция: Волкан Бабаджан, Гекхан Генюл, Сердар Азиз (Айхан, 82), Хасан Али, Чаглар Сеюнджю, Мехмет Топал, Хакан Чалханоглу (Ифран Кахведжи, 80), Окай Йокушлу, Эмре Акбаба (Юнус Малли, 69), Юсуф Язиджи (Алпер Потук, 87), Дженк (Энес Унал, 64).
Ирландия: Дойл, Коулман (Доэрти, 63), Даффи, К. Лонг, Макклин, Хендрик (Джадж, 80), Хурихэйн (Кларк, 69), Браун (Мейлер, 69), Райс, Хоган (Хорган, 75), Магуайр (Ш. Лонг, 62).
Предупреждения: Браун, 45. Мейлер, 81. Чаглар Сеюнджю, 90.
Судья: Винчич (Словения).
Греция — Швейцария — 0:1 (0:0)
Гол: Джемаили, 59.
Греция: Карнезис, Папастатопулос, Торосидис (Бакакис, 63), Манолас (Стафилидис, 79), Рецос, Фортунис (Пелкас, 77), Зека, Самарис (Курбелис, 73), Митроглу (Э. Кулурис, 73), Бакасетас, Донис (Христодулопулос, 63).
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 61), Родригес (Фрай, 80), Шер, Аканджи, Бехрами (Фернандеш, 61), Джемаили, Джака, Фройлер (Цубер, 61), Сеферович (Гавранович, 60), Эмболо (Оберлен, 73).
Предупреждение: Папастатопулос, 13.
Судья: Мигел (Португалия).
Венгрия — Казахстан — 2:3 (1:3)
Голы: Муртазаев, 6 (0:1). Зайнутдинов, 10 (0:2). Солои, 21 (1:2). Сейдахмет, 39 (1:3). Немет, 68 (2:3).
Венгрия: Гулачи, Отигба, Фиола, Беше (Хандья, 46), Ботка (Немет, 46), Джуджак, Элек (Пинтер, 68), Кляйнхайслер (Паткаи, 73), Солои, Николич (Беде, 76), Уграи (Ловренчич, 46).
Казахстан: Ерич, Постников, Шомко, Малый, Бейсебеков, Куат (Ахметов, 84), Исламхан (Мирошниченко, 90+3), Хижниченко (Тунгышбаев, 76), Муртазаев (Суюмбаев, 88), Зайнутдинов (Парагульгов, 73), Сейдахмет (Перцух, 60).
Предупреждения: Постников, 23. Кляйнхайслер, 47. Отигба, 54. Бейсебеков, 55.
Судья: Мусял (Польша).
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