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Гол Сейдахмета помог Казахстану обыграть венгров
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Гол Сейдахмета помог Казахстану обыграть венгров 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Казахстана удачно провела первый матч в 2018 году. Команда Станимира Стойлова еще до перерыва отправила три мяча в сетку ворот главной сенсации недавнего чемпионата Европы, а в ответ пропустила лишь дважды — 3:2.
Отдельно отметим гол форварда «Уфы» Еркебулана Сейдахмета.
Протокол игры
Венгрия
Казахстан
6' Муртазаев Роман (0:1)
10' Зайнутдинов Бактиёр (0:2)
(1:2) Сцалай Адам 21'
39' Сейдахмет Еркебулан (1:3)
(2:3) Немет Кристиан 68'
Гулач Петер • Ботка Эндре 46' (Хандья Силвестер (46') • Отигба Кеннет • Беше Барнабаш 46' (Ловренчич Герге (46') • Фиоло Оттила • Элек Акош 68' (Пинтер Адам (68') • Кляйнхайслер Ласло 73' (Мейт Паткай (73') • Джуджак Балаж • Сцалай Адам • Николич Неманья 76' (Бёде Даниэль (76') • Угрои Роланд 46' (Немет Кристиан (46')
Запасные: Гузмич РичардВарга Роланд • Janos Szabo • Ковачик АдамШтибер ЗолтанЭппель Мартон • Дибус Денеш • Ланг АдамНадь Адам
Эрич Ненад • Шомко ДмитрийМалый СергейПостников Евгений • Исламхан Бауыржан 90' (Мирошниченко Дмитрий (90') • Муртазаев Роман 88' (Суюмбаев Гафуржан (88') • Куат Исламбек 84' (Ахметов Елдос (84') • Бейсебеков Абзал • Зайнутдинов Бактиёр • Хижниченко Сергей 76' (Тунгышбаев Еркебулан (76') • Сейдахмет Еркебулан 60' (Yuri Pertsukh (60')
Запасные: Мокин АлександрПлотников Владимир
23 марта.
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