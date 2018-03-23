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Пантано выиграл пятый этап «Вуэльты Каталонии», Чернецкий — шестой
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Пантано выиграл пятый этап «Вуэльты Каталонии», Чернецкий — шестой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Колумбийский велогонщик Харлинсон Пантано из команды Trek-Segafredo победил на пятом этапе шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Каталонии», которая входит в календарь Мирового тура. 212,9 км из Лливиа в Валь-д’Аран Пантано преодолел за 5 часов 20 минут и 53 секунды, опередив на финишной прямой норвежца Вегарда Стаке Лангена (UAE Team Emirates). Третьим стал словенец Матей Мохорич (Bahrain-Merida), завершивший этап спустя 10 секунд.
Российский велогонщик Сергей Чернецкий из команды «Астана» занял шестое место на этапе, отстав от лидера на 12 секунд.
В общем зачёте велогонки лидирует испанец Алехандро Вальверде (Movistar). Чернецкий занимает 61-е место.
Велоспорт. Шоссе. «Вуэльта Каталонии». 5-й этап. Лливиа — Валь-д’Аран, 212,9 км  1. Харлинсон Пантано (Колумбия, Trek — Segafredo) — 5:20.53 2. Вегард Стаке Ланген (Норвегия, UAE-Team Emirates) — то же время 3. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Merida) — 0.10… 6. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — 0.12…
Общий зачёт
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 22:22.05 2. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) — 0.16. 3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) — 0.26… 61. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — 11.53.
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