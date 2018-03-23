Иран без Азмуна проиграл Тунису из-за автогола игрока «Ахмата»

Тунис обыграл Иран в товарищеском матче. Игру пропускал лидер атак азиатской команды, форвард «Рубина» Сердар Азмун. Единственный мяч во встрече забил в свои ворота иранец Милад Мохаммади, выступающий за «Ахмат».

Напомним, что обе сборные попали в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Тунис — Иран — 1:0 (0:0)

Гол: Мохаммади, 71 — в свои ворота.

Тунис: Бен Мустафа, Беналуан, Маалул (Хаддади, 53), Мериа, Бронн (Халил, 46), Хазри (Срарфи, 80), Сасси, Слити (Хенисси, 64), Скири, Кауи (Бен Юссеф, 46), Бен Амор (Бадри, 46).

Иран: Бейранванд, Ханзаде (Монтазери, 54), Резаян, Мохаммади, Шоджаеи (Годдос, 46), Хаджсафи, Амири (Джаханбахш, 77), Карими (Эбраими, 56), Чешми, Ансарифард (Тораби, 75), Гучаннеджад (Резаеи, 56).

Предупреждения: Бронн, 25. Хазри, 79. Бейранванд, 79. Джаханбахш, 84.

Судья: Эль-Дин (Египет).