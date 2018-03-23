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Иран без Азмуна проиграл Тунису из-за автогола игрока «Ахмата»
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Иран без Азмуна проиграл Тунису из-за автогола игрока «Ахмата» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Тунис обыграл Иран в товарищеском матче. Игру пропускал лидер атак азиатской команды, форвард «Рубина» Сердар Азмун. Единственный мяч во встрече забил в свои ворота иранец Милад Мохаммади, выступающий за «Ахмат».
Напомним, что обе сборные попали в финальную стадию чемпионата мира-2018.
Товарищеский матч
Тунис — Иран — 1:0 (0:0)
Гол: Мохаммади, 71 — в свои ворота.
Тунис: Бен Мустафа, Беналуан, Маалул (Хаддади, 53), Мериа, Бронн (Халил, 46), Хазри (Срарфи, 80), Сасси, Слити (Хенисси, 64), Скири, Кауи (Бен Юссеф, 46), Бен Амор (Бадри, 46).
Иран: Бейранванд, Ханзаде (Монтазери, 54), Резаян, Мохаммади, Шоджаеи (Годдос, 46), Хаджсафи, Амири (Джаханбахш, 77), Карими (Эбраими, 56), Чешми, Ансарифард (Тораби, 75), Гучаннеджад (Резаеи, 56).
Предупреждения: Бронн, 25. Хазри, 79. Бейранванд, 79. Джаханбахш, 84.
Судья: Эль-Дин (Египет).
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