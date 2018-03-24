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Проспавшие установку игроки сборной Азербайджана не попали в заявку на матч с Беларусью
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Проспавшие установку игроки сборной Азербайджана не попали в заявку на матч с Беларусью 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Стало известно, по какой именно причине Араз Абдуллаев и Эльвин Юнусзаде не попали в сегодняшнюю заявку сборной Азербайджана по футболу на товарищеский матч против Беларуси (0:1).
Оба опоздали на предматчевую установку на 5-6 минут. Абдуллаева и Юнусзаде остаются в одной комнате и опоздали по причине того, что проспали. Именно об этих ошибках говорил Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции.
Рулевой «милли» не приветствует подобные проступки и в «Карабахе», и это правило распространяется теперь и на национальную команду. Данное наказание должно послужить примером для других игроков.
Также Гурбанов заявил, что кто-то из этой пары может не поехать в Турцию на предстоящий товарищеский матч с Македонией (27 марта).
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