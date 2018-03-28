«Локо» сыграет с «Дарушшафакой» в финале Еврокубка

Краснодарцы в этом сезоне Еврокубка не потерпели ни одного поражения. Но это ещё ничего не гарантирует.

Есть несколько фактов, которые нужно обсудить сейчас и потом к ним не возвращаться. Во-первых, «Локо» нереально хорош: красно-зелёные одержали 20 побед подряд и подходят к решающей серии турнира с лучшим показателем в истории турнира. Когда-то очень давно, когда Еврокубок ещё назывался Кубком УЛЕБ, «Ховентуд» выиграл трофей с показателем 16-1, а «Локо» три года назад выдал 19-1, хотя и не смог дойти даже до полуфинала. Сейчас у краснодарцев есть всё, чтобы повторить успех 2013 года и стать в истории Еврокубка четвёртой командой, которая смогла выиграть трофей более одного раза.

Добавим к этому лучшую защиту турнира и худший индекс, который «Локо» позволяет показывать сопернику, и получим главного претендента на титул.

С этим разобрались. Теперь переходим ко второму участнику полуфинала — турецкой «Дарушшафаке». И тут есть о чём рассказать.

Мы прекрасно знаем, что, когда Дэвид Блатт намерен что-то сделать, он это, как правило, делает. Даже не будем вспоминать про успех сборной России 2007 года, ведь есть более свежие примеры — в сезоне-2013/14 Блатт вытащил мёртвый, как казалось перед «Финалом четырёх», «Маккаби» в чемпионы Евролиги. А после этого уехал в НБА и с ходу дошёл до финала. Перед началом этого сезона Блатт приезжал в Россию на Кубок Гомельского. Когда я его спросил, почему он, имея на руках несколько предложений из НБА, остался в какой-то Турции и в каком-то Еврокубке, он ответил: «У меня есть контракт с „Дарушшафакой“, и я намерен отработать его до конца. После этого сезона я буду рассматривать предложения из-за океана, но в ближайший год я сделаю всё, чтобы выиграть Еврокубок». Слова Блатта пока не расходятся с делом — «Дарушшафака» на своём пути уже всухую одолела другого контендера, мюнхенскую «Баварию», и сдаваться на милость «Локо» точно не намерена.

У «Дарушшафаки» вторая оборона турнира

Если «Локомотив» позволяет соперникам набирать в среднем 68,7 очка, то турецкая команда может ответить второй по надёжности Еврокубка, которая пропускает немногим больше — 71,2 очка. И с такой командой красно-зелёным в этом сезоне играть ещё не доводилось. Более того, «Локо» вообще в этом сезоне противостоял скорее своим антиподам: если взять восемь лучших оборон турнира, то против шести команда Саши Обрадовича не играла, одна — это сам «Локо», а ещё одна — «Реджо Эмилия». Итальянцев «Локомотив» прошёл и не заметил, но в этом случае можно говорить не столько о хорошей обороне, сколько о безбашенном, худшем в Еврокубке нападении, которое всегда уступит грамотной защите и мало-мальски грамотным подстраховкам. Так что встреча с «Дарушшафакой» обещает поставить перед краснодарцами задачи, которые те ещё не решали.

Играть нужно будет все 40 минут

Дежурные фразы тренеров абсолютно всех уровней про то, что команда должна быть сфокусирована на протяжении всего матча, в этом случае обретают дополнительную значимость. Когда-то ЦСКА поплатился финалом Евролиги за то, что слишком рано расслабился в поединке с Блаттом; две недели назад «Бавария» поплатилась за то же самое, отдав туркам выездной матч после «+23» по ходу игры. Игрокам «Локо» нужно быть крайне внимательными, ведь даже в этом сезоне они позволяли соперникам возвращаться в игру, когда, казалось бы, всё уже было решено. Так было в матчах с «Альбой», «Цедевитой», «Тренто» — это всё, мягко говоря, не самые сильные команды, а уж когда на тренерском мостике соперника стоит Дэвид Блатт, вероятность камбэков должна быть сведена к нулю. Впрочем, атмосфера финала как такового должна помогать обеим командам не терять концентрацию.

В «краске» будет жарко

«Дарушшафака» занимает второе место по подборам, а если не брать в расчёт закончивший борьбу ещё до Нового года «Литкабелис», то обладает, наверное, самыми внушительными габаритами под щитами. «Локо» в рейтинге лучших подбирающих команд идёт следом за турками, и может показаться, что трёхсекундная зона не станет полем боя из-за разницы в 0,85 подбора. Но дело в том, что бигмены «Дарушшафаки» вообще другого плана. Джахуан Джонсон наконец избавился от большой и чистой любви Дмитрия Герасименко , ушёл к Блатту и выдаёт один из самых качественных сезонов в карьере. Быстрый и прыгучий, Джонсон — это проблема для любой обороны в европейском баскетболе. Ну а за Майкла Эрика всё скажут его хайлайты.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Евролиги.

От энергии центрового может неделю питаться небольшой город, и когда вы видите его в полёте, то невольно поёживаетесь. И это приходится делать часто, ведь Michael Eric Airlines летают это на регулярной основе.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Еврокубка.

У «Локо» есть похожий по габаритам Квале и примерно равные по скорости перемещений Элегар и Ивлев, но для сдерживания Джонсона и Эрика нужна будет именно командная защита. Краснодар вроде этим не напугать, но в любом случае это будет главное в сезоне испытание на прочность.

«Дарушшафака» в этом сезоне проиграла всего три матча. В двух из них Блатт просто не мог рассчитывать на Уилбекина. Когда Скотти был готов играть, турецкий клуб проиграл лишь однажды — в последнем туре Топ-16 на выезде против «Гран-Канарии». Не будем лукавить и говорить, что турнирной мотивации не было: да, «Дарушшафака» всё равно выходила в плей-офф с первого места, но в последнем туре решалось, кто именно получит преимущество домашней площадки до финала включительно. В итоге это преимущество осталось за «Локо», который свою группу прошёл без поражений.

В том матче с «Гранкой» Уилбекин был худшим образцом себя: 0/2 с ближней и средней дистанции, 2/10 с дальней и незабитый штрафной. Но звериная вера в свой бросок даже тогда, когда это может навредить команде, — это то, что отличает Скотти Уилбекина. И от этого уже пострадала та же «Бавария», на которой защитник уже размялся, установив рекорд Еврокубка по количеству трёхочковых за матч (10 из 15!) и ещё один рекорд по результативности в играх, где не было овертаймов (41 очко). Реддинга даже было жалко — сложно защищаться лучше. Но Уилбекину плевать.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Еврокубка.

Американец буквально смёл с пути Амедео Делла Валле, который до матчей 1/4 финала был главным претендентом на звание MVP сезона в Еврокубке. Теперь в гонке за звание самого полезного игрока новый лидер — это Скотти Уилбекин. Если не произойдёт ничего экстраординарного, он получит индивидуальную награду вне зависимости от исхода серии с «Локомотивом».

Вместо вывода

Встреча «Дарушшафаки» и «Локомотива» в финале — это самое логичное, чем может заканчиваться нынешний сезон Еврокубка. Прямо сейчас есть ощущение, что у краснодарцев есть все шансы на беспрецедентный победный евросезон, но на воображаемой стене «Дарушшафаки» висит слишком много ружей, которые в какой-то момент могут выстрелить. Да и мы не первый день знакомы с Блаттом — он может припрятать пару козырей в рукав и блефовать, пока не усыпит бдительность. Но если с такой «Дарушшафакой» кто-то в Еврокубке вообще и может справиться, то это, конечно же, «Локомотив». И очень символично, что билет в турнир, полное название которого Turkish Airlines Euroleague, лежит через сердце этих самых турецких авиалиний — Стамбул.