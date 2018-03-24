Ещё
Дубль Роналду в добавленное время принес португальцам победу на Египтом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дубль Роналду в добавленное время принес португальцам победу на Египтом 

SPORT24.ru 1 час назад
Сборная Египта в контрольном матче в драматичной борьбе уступила команде Португалии. На 56-й минуте форвард африканцев Мохамед Салах открыл счет.
Восстановил равновесие в уже добавленное время нападающий португальцев Криштиану Роналду, для которого эта встреча была 900-й в профессиональной карьере. А спустя две минуты после первого гола 33-летний форвард оформил дубль и принес своей команде победу.
Напомним, что египтяне являются соперниками сборной России по группе на чемпионата мира 2018 года.
Контрольный матч
Португалия — Египет — 2:1 (0:0)
Голы: Роналду, 90+3, 90+5 — Салах, 56  Португалия: Бету, Бруну Алвеш, Седрик, Роланду, Геррейро, Моутинью (Гомеш, 61), Мариу (Куарежма, 61), Невеш (Бруну Фернандеш, 76), Бернарду Силва (Мартинш, 68), Роналду, Андре Силва (Гуэдеш, 76).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Абдуль-Шафи, Али Габр, Махмуд Хассан, Хамед (Ашур, 87), Эль-Ненни, Эль-Саид (Варда, 66), Ахмед Хассан (Мохсен, 62), Салах (Шикабала, 79).
SPORT24.ru: последние новости
Смолов - об отказе игроков сборной России от интервью: «Так никто и не играл» Матч против сборной Египта станет 900-м в профессиональной карьере Роналду Черчесов: «Не попроси я Березуцких не завершать международные карьеры, они бы это уже 2 года назад сделали»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова провалилась на чемпионате мира63
Бразилия разгромила Россию380
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
«Она ворвалась как смерч»21
У футбола России нет будущего после ЧМ121
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение