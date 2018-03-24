Дубль Роналду в добавленное время принес португальцам победу на Египтом 

Сборная Египта в контрольном матче в драматичной борьбе уступила команде Португалии. На 56-й минуте форвард африканцев Мохамед Салах открыл счет.
Восстановил равновесие в уже добавленное время нападающий португальцев Криштиану Роналду, для которого эта встреча была 900-й в профессиональной карьере. А спустя две минуты после первого гола 33-летний форвард оформил дубль и принес своей команде победу.
Напомним, что египтяне являются соперниками сборной России по группе на чемпионата мира 2018 года.
Контрольный матч
Португалия — Египет — 2:1 (0:0)
Голы: Роналду, 90+3, 90+5 — Салах, 56 Португалия: Бету, Бруну Алвеш, Седрик, Роланду, Геррейро, Моутинью (Гомеш, 61), Мариу (Куарежма, 61), Невеш (Бруну Фернандеш, 76), Бернарду Силва (Мартинш, 68), Роналду, Андре Силва (Гуэдеш, 76).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Абдуль-Шафи, Али Габр, Махмуд Хассан, Хамед (Ашур, 87), Эль-Ненни, Эль-Саид (Варда, 66), Ахмед Хассан (Мохсен, 62), Салах (Шикабала, 79).