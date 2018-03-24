Увядший голландский тюльпан. Промес и ко проиграли англичанам 

На предматчевой пресс-конференции главный тренер англичан Гарет Саутгейт довольно резко высказался насчет бойкота чемпионата мира в России, заявив, что его не интересует мнение министра иностранных дел Великобритании, который сравнил проведение чемпионат мира в России с проведением Олимпиады в фашисткой Германии. Саутгейт заявил, что он был в прошлом год на Кубке конфедераций и ему очень понравилось.
В сборной Голландии на тренерском мостике дебютировал Рональд Куман.
Сборные Испании и Германии сыграли вничью
Если состав сборной «оранжевых» более или менее читался, вопрос был, кто займет место в воротах (Куман предпочел Йеруна Зута), то у англичан возникали вопросы по вратарю, обороне и кто заменит Кейна на острие нападения. В воротах оказался Джордан Пикфорд из «Эвертона», пару центральных защитников составили Гомес и Стоунс, который в «Сити» превратился в почетного «лавочника». А вот дальше всех ждал сюрприз. В заявке был левый вингер Дэнни Роуз и два правых вингера Киран Триппьер и Кайл Уокер-оба экс-партнеры по «Тоттенхэму» и конкуренты на этой позиции. Это так удивило Алана Ширер, что легенда английского футбола даже написал в твиттере: «Два правых бэка. Интересно, кто из них будет играть сзади, а кто впереди?» В итоге, Англия выбрала схему с тремя центральными защитниками Гомес-Стоунс-Уокер, с двумя вингерами Роузом и Триппьером. Но уже на 8 минуте матча Джо Гомес получил травму в борьбе за верховой мяч и его заменил Гарри Магир.
Попробовали быстро — упали. Закономерные 0:3 — повод не грустить, а работать
Первые двадцать минут у хозяев поля не получалось даже зацепиться за мяч. Англичане спокойно контролировали игру. Дважды прицельно бил из-за штрафной Окслейд-Чемберлен, но в обоих случаях, мяч прилетал точно в руки голкиперу Голландии Зуту. Основной вектор атак англичан был через левый фланг, где был активен Дэнни Роуз, который, кстати сказать, в «шпорах» не является игроком основы. Первый удар в створ удался хозяевам поля лишь на двадцать второй минуте-цели достиг дальний выстрел защитника Де Лихта. На двадцать пятой минуте супер-момент упускает Квинси Промес. Ван Анхольт выполнил шикарную диагональ от бровки в штрафную площадь на Квинси, который ворвался в штрафную площадь, но забыл пробить по воротам и Пикфорд забрал мяч в ногах у игрока сборной Голландии. Англичане ответили ударом головой капитана команды Хендерсона, после розыгрыша штрафного удара. Мяч прошел рядом со штангой. Еще через две минуты Лингард забросил мяч на ход Стерлингу, которого, рискуя получить красную карточку, опережает голкипер Голландии и выбивает мяч в подкате. За пять минут до конца первого тайма Пикфорд ошибается на выходе при подаче углового, но Бас Дост головой отправляет мяч мимо ворот. Перед самым перерывом Промес перехватил мяч, отдал на Депая, которой пробил точно в руки Пикфорду.
Гол Лингарда принес сборной Англии победу над Голландией
Начало второго тайма активней начали хозяева поля, но на 51 минуте англичане едва не заработали пенальти, когда Рэшфорд рухнул в штрафной площади. А еще через восемь минут англичане вышли вперед. Дэнни Роуз получил пас на фланге, прострелил в штрафную, мяч выбили, но точно на Лингарда. Джесси пробил с ходу в дальний угол ворот голландской сборной 0:1. Следующие пять минут матча прошли под пение английских болельщиков, прославляющих свою сборную. Голландцы взвинтили темп, но кроме красивого, но слабого удара Баса Доста пяткой, после затяжной атаки, ничем не запомнились. На 66 минуте пошли замены. У Голландии поле покинули Промес и Бас Дост, вышли Прёппер и Баббел, а у Англии ушли Стерлинг, Рэшфорд, Лингард, вместо них вышли Алли, Варди и Уэлбек. Через пять минут Роуз уступил место Эшли Янгу. За пятнадцать минут до конца матча гости минут пять владели мячом, заставив трибуны разразиться свистом и проклятиями в адрес хозяев поля. На 82 минуте Баббел заработал штрафной удар. Дэпай пробил, но Пикфорд спокойно поймал мяч. Сразу же пошла атака англичан. Деле Алли вырезал мяч на Уэлбека, удар которого принимает на себя защитник. На подборе Типпьер. Мощнейший удар которого парирует голкипер. На 89 минуте травму получает вышедший на замену Макгир, вместо которого вышел Эрик Дайер. Две замены по травме в составе сборной Англии, в этом безконтактом матче. В добавленное к основному времени матча в составе хозяев поля произошло еще несколько замен, но самую ожидаемую замену «Йохан Кройф Арена» не дождалась — сын Патрика Клюйверта Джастин на поле не появился. Финальный свисток потонул в свисте голландских болельщиков. Гол Джесси Лингарда принес победу сборной Англии в товарищеском матче против сборной Голландии в Амстердаме.