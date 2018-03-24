Роналду vs Салах — 2:1. Как сыграли соперники сборной России по группе на ЧМ

«Орлы пустыни» летают медленно и низко

Все-таки сборной России повезло со жребием. Во всяком случае, в отношении Саудовской Аравии. Матч против Украины проходил на залитом дождем поле в испанской Марбелье, и невысокое качество газона заметно мешало командам комбинировать. Тем не менее, на фоне подопечных Шевченко стал отчетливо виден класс «орлов пустыни». И он, откровенно говоря, невысок.

Против соперников выше уровнем (а на чемпионате мира такими будут все) наставник саудитов испанец Хуан Антонио Пицци выбирает оборонительную версию схемы 4-5-1 с двумя опорными полузащитниками. По сути, это 4-2-3-1. В первом тайме саудиты опускались довольно низко и прессинговали соперника только эпизодически и несистемно.

В составе зеленых выделяются 25-летний левый защитник Аль-Шахрани из «Аль-Хилаля» и 23-летний правый вингер Аль-Мувалад, выступающий за испанский «Леванте». Также отметим бесстрашие центрального защитника Омара Хавсави . Несколько раз его броски под мяч блокировали опасные удары и прострелы соперников, однако в эпизоде с первым пропущенным мячом именно он неправильно выбрал позицию и позволил Артему Кравцу расстрелять Аль-Мосайлема с линии вратарской.

В остальном это очень обученная команда довольно средних футболистов, которые не очень качественно обороняются, зато любят повозиться с мячом. В Азии саудиты являются одним из фаворитов и привыкла большинство матчей играть с позиции силы. Однако из обороны в атаку команда переходит слишком медленно, да и на чужой половине поля скорости ее игрокам заметно не хватает. Впрочем, надо признать, что после перерыва сборная Саудовской Аравии смогла отодвинуть игру от своих ворот и даже периодически добиралась до штрафной Андрея Лунева

Шанс сборной Саудовской Аравии в стандартных положениях, и в команде это понимают. Дождавшись на 38-й минуте права подать угловой, «орлы пустыни» сравняли счет первым же ударом в створ — это Аль-Мувалад отозвался на скидку партнера и, опередив защитников, прошил Лунина.

Несмотря на все вышесказанное, команде Станислава Черчесова расслабляться, конечно, не стоит. Соперник ей очевидно по силам, но сопротивление может оказать серьезное. У сборной Украины во втором тайме сбился ритм атак в связи с массовыми заменами, осуществленными Шевченко. Но и практически полностью сменив исполнителей, сборная Украины имела несколько убойных возможностей. Мяч чудом не влетел в ворота зеленых, но ничью они все-таки отстояли.

А вот сборная Египта представляет куда большую угрозу. Причем, в составе «фараонов» не только Мохамед Салах может доставить неприятности команде Станислава Черчесова. В центре обороны, например, очень серьезно смотрится яростный Ахмед Хегази из «Вест Бромвич Альбион». Он персонально действовал против Криштиану Роналду при подаче со стандартов и в одном из эпизодов здорово догнал и оттер от мяча Андре Силву в штрафной площади.

Тем не менее, непроходимой оборону египтян не назвать. Позабавил эпизод, когда Тарек Хамед, уже оказавшись на газоне, отбросил мяч в руки вратарю, и африканцы на ровном месте получили опасный стандарт. Их счастье, что португальцы не смогли удачно распорядиться своим шансом.

Зато атака египтян несет немало угроз соперникам. Эктор Купер в матче против чемпиона Европы не согласился со статусом аутсайдера и выставил двоих нападающих (4-4-2) — Ахмеда Хассана и, конечно, Салаха. Последний и открыл счет, застав Бету врасплох ударом из-за пределов штрафной в ближний нижний угол. Откровенно говоря, вратарь в этом эпизоде сплоховал.

В первом тайме «фараонам» не хватало футболиста в центре поля, и Эль-Ненни с Хамедом пришлось несладко, но после забитого мяча Купер перестроил свою команду на 4-3-3 с Салахом в качестве правого нападающего, а в качестве третьего в середину поля переместился заменивший Эль-Саида Амр Варда. В концовке африканцы немного прижались к своим воротам, но не стеснялись убегать в контратаку, заставляя соперника осторожничать.

Что до сборной Португалии, то она выглядела слишком роналдузависимой. Слишком много атак заканчивались в ногах звезды мадридского «Реала» . Португальцы провели эту встречу очень энергично, много прессинговали, атаковали и били, но по-настоящему опасных моментов создали немного. В атаке партнеры все время ищут пятикратного обладателя «Золотого мяча», и от этого игра команда становится предсказуемой.

Однако мастерство его столь велико, что он может вытаскивать матчи в одиночку. Помните, как «МЮ» забил два мяча в компенсированное время и вырвал у «Баварии» победу в финале Лиги чемпионов? Роналду повторил этот подвиг в одиночку. Арбитр второй гол едва не отменил, но после просмотра видеоповтора справедливость восторжествовала.

Таким образом, Роналду вытащил для соотечественников проигранный матч, но сможет ли он делать это в каждом матче? А ведь на ЧМ одна ошибка может означать вылет…

Поскольку матч проходил в Цюрихе, президент ФИФА Джанни Инфантино не преминул возможностью посмотреть дуэль Роналду и Салаха лично. Для него грядущий чемпионат мира будет первым в этой должности.

Саудовская Аравия — Украина — 1:1 (1:1)

Голы: Кравец, 32 — 0:1. Аль-Мувалад, 38 — 1:1.

Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Хавсави, Аль-Мувалад (Аль-Кувайкиби, 72), Аль-Шахрани (Фаллах, 90+1), Аль-Харби, Хавсави, Аль-Доссари (Аль-Фики, 90+1), Аль-Джассим (Асири, 80), Аль-Шехри (Аль-Мугахви, 61), Отаиф, Аль-Сахлави (Аль-Машер, 86).

Украина: Лунин, Хачериди (Ордец, 70), Матвиенко (Соболь, 65), Ракицкий, Степаненко (Ротань, 46), Караваев, Цыганков (Буяльский, 46), Марлос (Беседин, 85), Коноплянка, Зинченко (Малиновский, 65), Кравец.

Предупреждения: Хавсави, 21. Аль-Мугахви, 79. Буяльский, 83. Малиновский, 87.

23 марта. Марбелья. Стадион «Мунисипаль де Марбелья».

Португалия — Египет — 2:1 (0:0)

Голы: Салах, 56 — 0:1. Роналду, 90+2 — 1:1. Роналду, 90+4.

Португалия: Бету, Бруну Алвеш, Седрик, Роланду, Геррейро, Моутиньо ( Андре Гомеш , 61), Жоау Мариу (Куарежма, 61), Невеш (Бруну Фернандеш, 76), Бернарду Силва (Желсон Мартинш, 68), Криштиану Роналду, Андре Силва (Гуэдеш, 76).

Предупреждения: Фатхи, 54. Бруну Алвеш, 88.

23 марта. Цюрих. Стадион «Летцигрунд».