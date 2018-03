Разведка в тылу врага. Парень провел неделю в женском общежитии

Студенческая общага ‐ отдельный безумный мир, который может перевернуть представления о жизни. И если со «своими» можно найти множество развлечений, начиная с пьянок, безумных флешмобов под музыку Benni Benassi, и заканчивая видеоиграми сутки напролет, то попав в стан особей противоположного пола, недалеко и разум потерять.

Раздельное проживание юношей и девушек в общежитиях устроено по-разному. Но тот, кто считает, будто представительницы прекрасной половины человечества на протяжении этого периода пребывают в условиях, сравнимых с королевскими покоями, сильно заблуждаются.

Заблуждался и Роберт Карлос, молодой человек из Великобритании, который решил почувствовать на себе — каково это, жить в женском общежитии. За одну неделю проживания там, он совершил поразительные открытия, которыми поделился в своем Twitter. Ежедневно он публиковал заметки о том, почему женский разум — что-то совсем непостижимое.

Когда девушки пытаются добиться тишины, гораздо больше шума они создают своим «ТШШШШШШШШШ», написал он.

В каждой группе есть своя «мамаша». Она всем делает макияж, всем приносит воду и бывает спокойна только когда все остальные дома

5) They bring a staggering amount of toiletries. I am speaking masses and masses. Shelves, bags and even the floor were littered with numerous bottles.

Они все свободное пространство пытаются заставить косметикой. Я имею в виду ВООБЩЕ ВСЕ. Полки, сумочки, у них даже на полу стоят пузыречки

С 5 вечера и до 11 попасть в туалет просто невозможно. Они то моются в душе по три часа, то делают макияж, то еще что-то. «Нет Робби, ты не сможешь принять душ, нам нужно зеркало!»

Как они умудряются выбирать косметику? Моя сестра прилепила мне пластырь для эпиляции. Я думал, что будет приятно, а в итоге испытал такую боль, что мне казалось, я умираю. Думал, мне нос сейчас с корнем вырвут.

How can girls optionally choose to use cosmetics my sister just bought me a black head remover kit and it felt like I was dying wow as if I was actually thinking I would enjoy it I am BLEEDING pic.twitter.com/8czEKG4JdE

Их вечеринка не заканчивается с возвращением домой. Я как-то проснулся в 5 утра и услышал как они продолжают обсуждать в ванной, что у них произошло с парнями, и какие славные были бургеры.

Что бы я ни сказал, я всегда неправ, потому что я парень, так что мне пришлось смириться с этим.

"Робби, не бойся, больно не будет", — сказали они.

32) «robbie I promise this won't hurt» pic.twitter.com/wwixa4PBpo

Девчонки угорают над каждым сообщением, которое им приходит. Если вы считаете, что ваша девушка не такая, она наверняка в данный момент смеется над вашим смс.

Они всегда опаздывают. Я понял, что всегда следует добавлять к названному им сроку 2,5 часа

21) ALWAYS REMEMBER TO PUT PRIMER ON BEFORE YOU START YOUR MAKE UP.

ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ЧТО ПЕРЕД МАКИЯЖЕМ НУЖНО НАЛОЖИТЬ ПРАЙМЕР!

«О боже, я так располнела, что не могу это надеть», — фраза, которую я слышу каждый вечер по сто раз.

Девушки не складывают в чемодан вещи за 30 минут до отъезда, потому что им в любую минуту может что-то понадобиться.

Как только я пытался сделать комплимент, меня сразу же посылали, полагая что я иронизирую «эй, ты выглядишь неплохо в этом» — да иди ты, Робби!

Ну да… это ведь офигенно смешно — собрать с расчесок волосы и сбросить мне этот пучок на голову?

31) Right so these girls thought it was fuckin hilarious to get all the hair out of their hairbrush and put it on my head? pic.twitter.com/k3ZehnWoTO

