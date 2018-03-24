Что ждет стадион «Монолит» в Волгограде 

Говорят, новая любовь убивает старую. Любимая не только властями, но и многими жителями Волгограда «игрушка» — стадион «Волгоград Арена» уже почти готов и ждет команды и болельщиков со всего мира. Новый, современный, красивый — такой приятно и фотографировать, и обсуждать.
А всего в в 4,5 километрах по прямой от столь блестящего сооружения рушится и зарастает уже не травой, а даже деревьями его старший и, судя по всему, чрезвычайно нелюбимый брат — первый стадион послевоенного Сталинграда «Монолит». Его нынешнее состояние категорически опровергает название — монолитного и просто целого здесь почти не осталось.
Страшновато становится уже на входе — как бы чего на голову не упало
Стадион «Монолит» был спроектирован московским архитектором Юрием Бочаровым. В начале 1950 годов Бочаров, 25-летний архитектор, выпускник Московского архитектурного института, занимался застройкой северных районов Сталинграда и часто бывал в нашем городе.
Помимо стадиона Бочаров спроектировал множество домов Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, в частности общежитие молодых тракторостроителей на улице Шурухина и целый ряд жилых домов и бывших общежитий на малом проспекте Ленина. И именно со сталинградскими проектами Юрий Бочаров в 1955 году был принят в Союз архитекторов.
Уставшие от войны и разрухи сталинградцы с удовольствием приходили на красавец-стадион
Строился стадион по заказу завода «Красный Октябрь». Жизнь здесь кипела — спорт считался важной частью жизни советского человека, так что и поле, и трибуны пустовали редко. Здесь играли даже в мотобол — разновидность футбола, только на мотоциклах.
Отличительная деталь архитектуры стадиона — башенки
Завод был первым собственником «Монолита», а после стадион перешел в руки Министерства обороны РФ.
Здесь стали тренироваться всемирно известные спортсмены клуба железнодорожных войск: олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева, мастер спорта международного класса по классической борьбе Игорь Кутьков, чемпион мира по кикбоксингу Курбан Аккаев, чемпион СССР по боксу Александр Бабин, трехкратный олимпийский чемпион по плаванью Евгений Садовый и многие другие.
Теперь кричать и подпрыгивать от радости здесь совсем не хочется
В 2007 году министром обороны стал Анатолий Сердюков, запустивший кардинальную реформу Вооруженных сил РФ. В рамках этих преобразований были закрыты все армейские спортивные клубы.
Парадный вход утратил кованые чугунные решетки — они просто поисчезали около четырех лет назад
Последний собственник стадиона — Федеральное государственное учреждение «Спортивный клуб железнодорожных войск» Министерства обороны Российской Федерации — был ликвидирован как юридическое лицо в феврале 2010 года. Стадион остался в ведении Министерства обороны, однако с тех пор и по сей день никак не используется.
Еще можно разглядеть незначительные, но изящные детали украшения парадных ворот
В 2013 году губернатор Волгоградской области Cергей Боженов заявлял о больших планах на стадион «Монолит» — на нем планировалось создать тренировочную базу для легкоатлетов. Ранее с подобной просьбой лично обращалась к президенту Путину Елена Исинбаева.
Судя по полю, местные футболисты сюда иногда заглядывают
По поручению губернатора в Министерство обороны был направлен запрос о передаче стадиона в собственность Волгоградской области. А в декабре 2013 года планировалось провести рабочее совещание с участием Елены Исинбаевой, Татьяны Лебедевой, тренеров волгоградских легкоатлетов.
Министр спорта Виталий Мутко, к которому планировал обратиться за поддержкой губернатор Боженов, посещал стадион «Монолит» тогда же, в декабре 2013 года, в рамках своего визита в Волгоград — тогда министр проверял, как идет подготовка Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Косметическим ремонтом здесь не обойтись
Сейчас «Монолит» привлекает в основном любителей экстрима и заброшек. И любителей поживиться хоть чем-нибудь. Чугунные кованые решетки в арках парадноых ворот давно срезаны и исчезли в неизвестном направлении.
В 2014 году на «Монолите» случился пожар — внутри трибун было небольшое возгорание, которое пожарные оперативно потушили.
Всегда находятся желающие внести в разрушения и свою лепту
Сейчас «Монолиту» никто ничего не обещает. Высоких гостей сюда не возят, а случайные визиты практически исключены. И даже чемпионат мира по футболу, точка, относительно которой разделилась жизнь Волгограда, и, кажется, главный стимул что-то делать в городе, никоим образом не влияет на ситуацию с «Монолитом».
Показывать Юрий Бочарову его детище в нынешнем состоянии явно не стоит
А шутка о том, что на время ЧМ-2018 остановку, возможно, переименуют — а то не ровён час пойдут гости города искать стадион «Монолит» в реальности, уже не кажется такой уж невероятной и смешной.
Оказывается, можно просто забыть о таком огромном объекте
Лучше любых слов о состоянии «Монолита» и его перспективах говорят фотографии
Местонахождение: Краснооктябрьский район, ул. Капитана Тряскина, д. 51/2.