Что ждет стадион «Монолит» в Волгограде

Говорят, новая любовь убивает старую. Любимая не только властями, но и многими жителями Волгограда «игрушка» — стадион «Волгоград Арена» уже почти готов и ждет команды и болельщиков со всего мира. Новый, современный, красивый — такой приятно и фотографировать, и обсуждать.

А всего в в 4,5 километрах по прямой от столь блестящего сооружения рушится и зарастает уже не травой, а даже деревьями его старший и, судя по всему, чрезвычайно нелюбимый брат — первый стадион послевоенного Сталинграда «Монолит». Его нынешнее состояние категорически опровергает название — монолитного и просто целого здесь почти не осталось.

Страшновато становится уже на входе — как бы чего на голову не упало

Стадион «Монолит» был спроектирован московским архитектором Юрием Бочаровым . В начале 1950 годов Бочаров, 25-летний архитектор, выпускник Московского архитектурного института, занимался застройкой северных районов Сталинграда и часто бывал в нашем городе.

Помимо стадиона Бочаров спроектировал множество домов Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, в частности общежитие молодых тракторостроителей на улице Шурухина и целый ряд жилых домов и бывших общежитий на малом проспекте Ленина. И именно со сталинградскими проектами Юрий Бочаров в 1955 году был принят в Союз архитекторов.

Уставшие от войны и разрухи сталинградцы с удовольствием приходили на красавец-стадион

Строился стадион по заказу завода «Красный Октябрь» . Жизнь здесь кипела — спорт считался важной частью жизни советского человека, так что и поле, и трибуны пустовали редко. Здесь играли даже в мотобол — разновидность футбола, только на мотоциклах.

Отличительная деталь архитектуры стадиона — башенки

Завод был первым собственником «Монолита», а после стадион перешел в руки Министерства обороны РФ

Здесь стали тренироваться всемирно известные спортсмены клуба железнодорожных войск: олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева , мастер спорта международного класса по классической борьбе Игорь Кутьков , чемпион мира по кикбоксингу Курбан Аккаев, чемпион СССР по боксу Александр Бабин , трехкратный олимпийский чемпион по плаванью Евгений Садовый и многие другие.

Теперь кричать и подпрыгивать от радости здесь совсем не хочется

В 2007 году министром обороны стал Анатолий Сердюков , запустивший кардинальную реформу Вооруженных сил РФ. В рамках этих преобразований были закрыты все армейские спортивные клубы.

Парадный вход утратил кованые чугунные решетки — они просто поисчезали около четырех лет назад

Последний собственник стадиона — Федеральное государственное учреждение «Спортивный клуб железнодорожных войск» Министерства обороны Российской Федерации — был ликвидирован как юридическое лицо в феврале 2010 года. Стадион остался в ведении Министерства обороны, однако с тех пор и по сей день никак не используется.

Еще можно разглядеть незначительные, но изящные детали украшения парадных ворот

В 2013 году губернатор Волгоградской области Cергей Боженов заявлял о больших планах на стадион «Монолит» — на нем планировалось создать тренировочную базу для легкоатлетов. Ранее с подобной просьбой лично обращалась к президенту Путину Елена Исинбаева.

Судя по полю, местные футболисты сюда иногда заглядывают

По поручению губернатора в Министерство обороны был направлен запрос о передаче стадиона в собственность Волгоградской области. А в декабре 2013 года планировалось провести рабочее совещание с участием Елены Исинбаевой, Татьяны Лебедевой , тренеров волгоградских легкоатлетов.

Министр спорта Виталий Мутко , к которому планировал обратиться за поддержкой губернатор Боженов, посещал стадион «Монолит» тогда же, в декабре 2013 года, в рамках своего визита в Волгоград — тогда министр проверял, как идет подготовка Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Косметическим ремонтом здесь не обойтись

Сейчас «Монолит» привлекает в основном любителей экстрима и заброшек. И любителей поживиться хоть чем-нибудь. Чугунные кованые решетки в арках парадноых ворот давно срезаны и исчезли в неизвестном направлении.

В 2014 году на «Монолите» случился пожар — внутри трибун было небольшое возгорание, которое пожарные оперативно потушили.

Всегда находятся желающие внести в разрушения и свою лепту

Сейчас «Монолиту» никто ничего не обещает. Высоких гостей сюда не возят, а случайные визиты практически исключены. И даже чемпионат мира по футболу, точка, относительно которой разделилась жизнь Волгограда, и, кажется, главный стимул что-то делать в городе, никоим образом не влияет на ситуацию с «Монолитом».

Показывать Юрий Бочарову его детище в нынешнем состоянии явно не стоит

А шутка о том, что на время ЧМ-2018 остановку, возможно, переименуют — а то не ровён час пойдут гости города искать стадион «Монолит» в реальности, уже не кажется такой уж невероятной и смешной.

Оказывается, можно просто забыть о таком огромном объекте

Лучше любых слов о состоянии «Монолита» и его перспективах говорят фотографии

Местонахождение: Краснооктябрьский район, ул. Капитана Тряскина, д. 51/2.