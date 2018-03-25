Боровецки: невозможно представить, какое горе пережил Карлссон

«Конечно, Эрик очень важен для нашей команды, но куда большее значение имеет тот факт, что он — член нашей семьи, нашего братства. Мы даже не можем представить, какое горе они с Мелиндой пережили. Все парни счастливы видеть его на льду, все хотят его обнять и поддержать. Это действительно очень важно», — сказал Боровецки.