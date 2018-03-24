Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 23 на 24 марта 

Проигрыш российской сборной бразильцам, чм по фигурному катанию без медалей, «Фейсбук» без Илона Маска, страны мира без российских дипломатов и час без света по всей планете.
Сборная РФ в товарищеском матче с бразильцами, который стал вторым на обновленном стадионе «Лужники» привычно уступила: в ноябре уступала — Аргентине, в марте — Бразилии. Зато московский транспорт оперативно справился с потоком болельщиков после матча и менее чем за 45 минут все зрители покинули стадион.
Не более успешным, чем матч сборной РФ, стало и выступление российских фигуристок на чемпионате мира в Милане — Алина Загитова трижды упала во время выступления и заняла пятое место, ее коллеги по команде — 8 и 19-ое места.
На МКС пилотируемый корабль «Союз МС-08» успешно доставил Олега Артемьева, Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.
Илон Маск узнал о Facebook-аккаунтах своих компаний и практически «на слабо» удалил из оскандалившейся соцсети страницы с тысячами подписчиков.
Британская The Times сообщила, когда США и 20 европейских стран вышлют российских дипломатов, CNN сообщила о рекомендации Дональду Трампу выслать российских дипломатов из страны, посол России Александр Яковенко направил письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому, а Мария Захарова рассказала, где теряются следы преступлений против российских граждан на британской территории.